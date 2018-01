Olukord on keeruline, aga paanikaks pole põhjust

Ma arvan, et olukord peaministripartei Keskerakonna jaoks on hetkel keeruline, aga paanikaks ei ole veel põhjust. Keskerakonna reitingu järsk langus peitus tegelikult juba Kantar Emori uuringu tulemustes detsembris, kui Postimees maksureformi-teemat oma kõverpeeglis üles oli peksnud.

Peab tunnistama, et Reformierakond koostöös Postimehega „teeb head tööd“, ajades praegu paljusid inimesi endiselt tulumaksureformi pärast suurde segadusse. Tulumaksureformi keeruliseks ja ebaõiglaseks tembeldades aetakse osa inimesi Reformierakonna ja Postimehe poolt mõnuga närvi. Kindel on see, et 80% Eesti inimestest võidavad uue kuu alguses, kui näevad rahakotis varasemast suuremat summat.

Keskerakonnale oleks praegu kasulik tugevalt rõhutada, et seda maksureformi nähaksegi jätkuna, millele järgneb pärast 2019. aasta Riigikogu valimisi konkreetse, lihtsa ja igaühele arusaadava astmelise tulumaksu rakendumine riigis. Keskerakonna igipõlist ideed ja valimislubadust kehtestada astmeline tulumaks tuleks hakata propageerima juba praegu ja mitte oodata Riigikogu valimiskampaania ametliku alguseni. See aitaks Keskerakonnal paremini praegusest Reformierakonna haardest välja tulla ja oravatele selgemalt vastanduda.

Märkimisväärne on see, et nimetatud Kantar Emori detsembrikuu uuringus tõusis "ei oska öelda"-vastanute protsent 29-le ja jäi samaks ka jaanuaris. Erakondade tegelikud reitingud on kõik väiksemad kui näidatud, sest Emor jätab "ei oska öelda" arvestusest välja ja vaatab ainult kindla eelistusega valijaid.

Kahtlemata viisid teated Kaja Kallase tõusmisest Reformierakonna juhiks Reformierakonna reitingu tippu, süües nüüd ära SDE, IRL-i ja ka maapiirkondades elavate Keskerakonna toetajate hääli.

Enne valimisi võib veel palju muutuda. Hinnang "Ei oska öelda" oli viimati nii kõrge 2014. aasta lõpul, kui Riigikogu valimiste kampaaniad hoogsalt käima läksid. Toona tõusid suuresti nende valijate arvelt kõigest mõne kuuga üle künnise Vabaerakond ja EKRE.

Seega on Keskerakonnal potentsiaali oma positsiooni parandada küll ja veel. Aasta annab võimaluse kindlustada Keskerakonna tugevust, ja näiteks üritustesari „101 kohtumist“ on juba alanud. Palju sõltub just sellest, kui hästi teevad Keskerakonna poliitikud tööd üle Eesti ja kuidas nad suudavad valitsuse seisukohti inimestele selgitada.

Olen viimastel nädalatel vestelnud mitmete mitte Keskerakonda kuuluvate inimestega, kelle enam-vähem läbiv kriitika on järgmine: Keskerakond muutis võimule saades oma põhimõtteid, loobus presidendi otsevalimisest, loobus rahvaalgatusseaduse toetamisest, hakkas toetama Eestile hukatuslikku Rail Balticut, käibemaksu-miljonite ärakinkimine Lätile jne, jne.

Keskerakonna poliitikud peavad suutma vastata erinevate inimeste kriitikale. Sealhulgas ka näiteks veteran-opositsionäärile Tiit Madissonile, kes ütles mulle eelmisel nädalal järgmist: “Esimese tõsisema vapustusega variseb Eesti Vabariik kokku kui kaardimajake. Kahju, sest mõned siiralt lootsid teha Eestist riigi, kus kodanikud end vabalt ja turvaliselt võiksid tunda, ega peaks elamisväärset elu võõraste rahvaste hulgast otsima...“

Võimulolijal ongi alati raskem. Sest ta jagab vastutust ja peab kannatama kriitikat. Keskerakonna jaoks on tulnud aeg tõestada oma sitkust ja panna taas endasse uskuma need inimesed, kelle veendumus on kõikuma löönud.

INDREK VEISERIK,

Kesknädala peatoimetaja

KESKMÕTE: Keskerakonna jaoks on tulnud aeg tõestada oma sitkust.

INDREK VEISERIK, 31. jaanuar 2018

Viimati muudetud: 31.01.2018

