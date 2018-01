Kersti Sarapuu: aitab umbusaldamistest, meil on olulisi teemasid sedavõrd palju

24. jaanuar 2018

„Opositsiooni poolt algatatud rünnakud meie ministritele on kahjustanud valitsuse tööd, sest tegeleda tuleb ühekülgsete teemadega, millest on kogu koalitsioon ja rahvas juba väsinud. Leian, et koalitsioonipartnerite koostöö on tugev ning seda näitas ka tänane hääletus. Meil on ühiskonnas hoopis kaalukamaid probleeme, millele peaks Riigikogu üheskoos lahendusi otsima,“ sõnas Kersti Sarapuu.

Ta lisas, et minister Reinsalu sai juba ebaõnnestunud sõnavõtu pärast kõva õppetunni ning on oma töös tõestanud, et ta mõistab igasuguse naistevastase vägivalla hukka. „Urmas Reinsalu on enda ametiajal korduvalt rõhutanud, et tegemist on ühiskonnas olulise probleemiga ning võtnud enda sõnavõtuga võrreldes selgelt teise hoiaku. Samuti veab minister täna vägivalla ennetamise strateegiat,“ ütles Sarapuu.

Samuti on Keskerakondlasest Riigikogu liige nõus, et naistevastase vägivalla küsimust peab senisest enam tõstatama. „Nagu näitab ka ühiskonna reaktsioon, on teema ääretult aktuaalne ning me peame astuma teadlikke samme, et vähendada vägivalda ja sellest tekitud kahju meie ühiskonnas."

Viimati muudetud: 24.01.2018

