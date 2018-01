Vajame täit tõtt

Viive Virumaalt, 24. jaanuar 2018

Praegu häirib mind Eesti ajakirjanduses eriti „Postimees“. Ka Vikerraadio loeb hommikuti uudiseid põhiliselt ainult Postimehest, õige harva ka Päevalehest. Ei tea, kas mõned teised lehed ka veel ilmuvad, sest neid ei loeta. Valetab ka ETV.

Mulle tundub, et praegune meedia valetab rohkem kui nõukogude ajal. Reformierakond paistab sarnanevat kommunistidega: kes pole meie poolt, see on meie vastu! Pidevalt püütakse maha teha Keskerakonda ja selle juhte; praegu näiteks Kadri Simsonit. Reformierakondlaste pahateod mätsitakse kinni, kuigi need on kaugelt suuremad kui teistel – lausa miljonites. Reform võiks ju ka midagi head või tarka välja mõelda, et erakonna mainet tõsta. Aga ei! Nad püüavad edu saavutada vaid teisi halvustades ja valetades. See on väga inetu. Ja ometi viis Rõivase valitsus Eesti riigi ummikusse – majandustõusu polnud, põllumajandus käis suurel määral alla.

Haigekassa vireles 10 aastat rahapuuduses, kuni Jüri Ratase valitsus andis üle 30 miljoni euro juurde. Praeguse valitsusega pöördus kohe kõik paremuse poole: majandus on hakanud tõusma; püütakse parandada madala sissetulekuga inimeste elu. Mulle näib, et kõik uue valitsuse otsused on olnud õiged. Kahjuks aga meedia pöörab kõik vastupidi. Kuid olen kuulnud inimesi ütlevat, et nii head elu, kui praegu, pole kunagi olnud.

Aga nii raske pole minu arvates ka ühelgi valitsusel olnud kui praegusel. Veelgi raskemaks tegid selle pooleaastane eesistumine Euroopa Nõukogus ja omavalitsuste liitmine. Aga kõigega saadi väga hästi hakkama.

2017. aasta eest oleks pidanud Jüri Ratast ja tema valitsust kiitma ja tänama, kuid selle asemel halvustatakse meedias kõiki nende häid otsuseid. Kuidas võib küll nii valetada!? Tunnen südamest kaasa peaministrile ja valitsusele sel raskel ajal, kui Reform pidevalt ründab suurte valedega.

NB! Kui tõtt tahan teada, loen Kesknädalat ja vaatan Tallinna Televisiooni. Soovin valitsusele jõudu ja edu ning kõigile raskustele vastupidamist!

