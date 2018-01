Keskerakond alustab 101 kohtumisega Eestimaal

R ahvakohtumised, mis suurepäraselt tähistavad ka riigi sajandijuubelit, toimuvad erinevates valdades ja linnades Keskerakonna juhtivpoliitikute osavõtul. Osalema oodatakse nii kohaliku elu eestvedajaid kui ka teisi inimesi. Kohtumiste käigus soovitakse kuulata kohalikke elanikke ja arvamusliidreid, koguda uusi ideid ning ärgitada kohalikke inimesi aktiivselt poliitikas osalema ning probleemide lahendamisel kaasa rääkima. Ühtlasi tutvustatakse ka Keskerakonna valitsemispõhimõtteid ning eesmärke Eesti elu korraldamisel. Niiviisi loodetakse suurendada erakonna seisukohtade toetajate hulka enne 2019. aastal toimuvaid Riigikogu valimisi ning kaasata valimiskampaaniasse kohalikke aktiivseid inimesi.

Keskerakond annab endale aru, et haldusreformi järel valitsevad kohapeal erinevad meeleolud. Üsna paljud inimesed võivad tunda, et valdade liitmine viib kohaliku võimu ja teenused neist kaugemale ning nad ei saa otsustusprotsessides enam endisel viisil kaasa rääkida. Samas on tõenäoline, et kohalike inimeste kaitseks aktiviseeruvad mingil määral külaliikumised.

Mõnevõrra on muutunud ka tänapäeva inimeste, eriti noorte, hoiakud juhtimisprotsesside suhtes. Senisest oluliselt enam soovitakse olla kaasatud ning osaleda dialoogis. Samas tuleb arvestada, et kaasamisüritused ei muutuks jututubadeks, millel puuduvad reaalsed tagajärjed muutuste näol. Osalejad peaksid saama kinnituse, et nende seisukohad jõuavad praktikasse, mitte ei jääks taas väljaelamisüritustele a la „jääkelder“.

Tallinna eeskujul

Pealinnas on keskerakondlik linnavalitsus linnaosades selliseid kaasamisüritusi korduvalt korraldanud. Sellest on olnud palju kasu, ideed on võetud kasutusele ja väga paljud ideed on ka teostatud. Niisugune praktika võiks levida üle Eesti. Eelkõige tahetakse kuulata rahvast ja koostada oma programmi rahva soovidele vastavalt.

Üritus on õnnestunud, kui tekib ülevaade ja kontakt kohalike aktiivsete inimestega. Väga oluline on anda kohalikele tagasisidet ideede edasise saatuse kohta. Tagasiside avaldamise koht tuleks välja käia juba samal üritusel. Inimestele ei tohi jääda muljet, et neid kutsuti ilmaasjata kokku ja nende mõtted haihtusid õhku.

Pärast üritust on oluline, et Riigikogu Keskerakonna fraktsiooni liikmed ja erakonna kohalikud poliitikud annaks tagasisidet näiteks kohalikus meedias.

Karilaid: Tuleme tubadest ja kontoritest välja

Keskerakonnale kui laia põhjaga rahvaerakonnale on igati paslik ja kohane, kui tullakse oma tubadest ja kontoritest välja, kohtutakse kohapealsete inimestega ning küsitakse nende arvamust. Samuti on vajalik, et kohalik rahvas saaks otse poliitikutelt ja võimu juures olevatelt inimestelt nõu küsida ning esitada oma nägemust. Kodanikuühiskonna üheks tunnuseks on, et erakonnad võtavad võimu teostamisel küll vastutuse, kuid pidevalt küsivad samas inimestelt tagasisidet ja nõuannet.

Kohapeal inimestega suheldes saame paljud küsimused kohe otse läbi arutada ning üritame ka lahendusi leida. Saame anda sotsiaalsele sidususele praktilise sisu. Laiapõhjalist Keskerakonda eristab nn kontorierakondadest see, et me ei lepi PR-stiilis kokku, kuidas inimestega suhelda, vaid teeme seda avalikult ja vahetult. Ka meie tulevasse valimisplatvormi tuleb palju asju just nendest vahetutest kohtumistest kohalike inimestega.

Jaanus Karilaid, Keskerakonna aseesimees, Läänemaa piirkonna juht.

Esimene kohtumine Haapsalu kultuurikeskuses 23. jaanuaril kell 18.00

Haapsalu kultuurikeskuses arutletakse järgmiste teemade üle:

Haridus ja kultuur – laudkonna juht ja õhtu moderaator Enn Eesmaa

Sotsiaalpoliitika – laudkonna juht Peeter Vikman

Majanduspoliitika – laudkonna juht Urmas Sukles

Regionaalpoliitika – laudkonna juht Helen Rammu

Tööhõivepoliitika – laudkonna juht Jaanus Karilaid

Üritusest võtab osa ka Riigikogu liige, Keskerakonna peasekretär Mihhail Korb.

Iga laudkond arutleb oma teema valdkonna üle ning sõnastab kuni 10

põhjendatud ettepanekut, mis edendaksid kohalikku elu või ka kogu Eesti elu.

Tööle laudkondades järgneb kokkuvõtete tegemine ning ettepanekute ühine arutelu paneeldiskussiooni vormis, milles saab osaleda ka publik saalis.

Kesknädal annab jooksvalt teada kohtumiste ajakavast.

JAANUS KARILAID, 17. jaanuar 2018