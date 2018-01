Ratase kohtumisel ettevõtjatega Hamburgis tõstatati tööjõu küsimus

17. jaanuar 2018

„Teadus- ja arendusmahukate välisettevõtete investeeringud Eestisse on üliolulised meie majanduse arendamiseks ning kõrgepalgaliste töökohtade loomiseks. Saksamaa on Eestile tähtis strateegiline partner, kellega majanduskoostöö tihendamine aitab tõsta meie ettevõtete käivet ja inimeste elukvaliteeti. Kohtumine Saksamaa ettevõtjatega viib meid lähemale mõlema eesmärgi täitmisele,“ selgitas peaminister Ratas.

Ratas kinnitas ettevõtjatele, et Eestile on jätkuvalt väga oluline innovatsiooni toetamine ja uue tehnoloogia kasutamine. „Digitaliseerimises peitub väga palju võimalusi,“ ütles Ratas. „Eesti ehitab praegu uue põlvkonna e-teenuseid, et jõuda nii-öelda nähtamatu valitsemiseni. Näiteks saab sellel aastal saab valmis Aruandlus 3.0 projekt, mis leevendab väikse ja keskmise suurusega ettevõtetele asjaajamise koormust, sest maksude deklareerimine muutub automaatseks.“

Kohtumisel osales ligi poolsada ettevõtet, kes tegutsevad Eestis või kaaluvad Eestisse laienemist, nende seas Heinzel grupi, Kühne + Nageli, Arvato, Axinomi, Leonhard Weissi ja Sörnsen Holzleisten, Airbusi, Lufthansa ja Axel Springeri esindajad. Tegemist oli iga-aastase Eesti Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse korraldatava üritusega, mis sel aastal toimus esimest korda Saksamaal. Sündmusele lisab pidulikkust Eesti Vabariigi 100. aastapäeva ning EASi Saksamaa Hamburgi esinduse 15. tegevusaasta tähistamine. „Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse järjepidev töö Eesti tutvustamisel välismaal ning meile oluliste investeeringute toomisel on väga tähtis. Väikse riigina peame olema väga aktiivsed oma eeliste ja tugevuste rõhutamisel, sest konkureerime teiste riikidega välisinvesteeringute saamiseks nii Euroopa Liidus kui ka kogu maailmas,“ lausus Ratas.

Eesti ja Saksamaa majandussuhted arenevad järjepidevalt, siiski jagub neis arenguruumi nii Saksamaa otseinvesteeringutele Eestisse kui ka kaubavahetuse kasvuks. Saksamaa on juba kolmandat aastat järjest Eestile tähtsuselt neljas kaubanduspartner. Saksa investorite huvi Eesti vastu on pärast Eesti astumist Euroopa Liitu tunduvalt kasvanud ning Saksamaa on 16. välisinvesteerija Eestisse. Lisaks kohtus peaminister Hamburgi linnapea Olaf Scholziga. Hamburg on sel aastal kultuuriürituste sarja „Saksa kevad Eestis“ partner ning linnapea Scholz tuleb aprilli keskel seda Eestisse avama. Hamburgi linnapead saadab visiidil Eestis ka äridelegatsioon.

Viimati muudetud: 17.01.2018

Jaga

|