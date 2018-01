„Meedia keskpunkt“ 250

HEIMAR LENK, 17. jaanuar 2018

Kogu selle aja on see telesaade pakkunud vaatajale teistsugust ehk alternatiivset pilguheidet nii päevasündmustele kui ka ühiskonna arengu laiematele probleemidele. Et arvatakse teistmoodi, pole tähendanud kellegi vastu minekut, vaid tähendab televaatajate mõttemaailma rikastamist uute vaadetega, õpetab otsustama oma peaga, mõistma mis hea, mis mitte.

„Meedia keskpunkt“ kutsuti ellu Edgar Savisaare algatusel selleks, et populariseerida filosoofiat, mida paarikümne aasta jooksul viljeles Keskerakonna ajaleht „Kesknädal“. Astmeline tulumaks, jõuka keskklassi kujundamine Eestis, omandireformi ülekohtu heastamine, hoolitsus pensionäride ja noorte perede eest, eesti rahva ja keele säilitamine. Need teemad on Eestis ülal tänini ja siiani on nad ka „Meedia keskpunktil“ päevakorras.

Ühe hetkega on raske suuri asju muuta. Kuid käsikäes ajalehtedega „Pealinn“, „Stolitsa“ ja „Kesknädal“ ning Tallinna Televisiooni teiste saadetega, on juba jõutud ühiskondlikku arvamust muuta. Selles suunas, et Eestist peab saama riik, kus kõigil oleks hea elada. Et need, kel läheb täna hästi, aitaksid neid, kel kõige paremini veel ei lähe.

Veerandtuhandendat saadet ette valmistades tuleb tõdeda, et nii mõnigi asi on õnnestunud. Kui „Meedia keskpunkti“ tegijad saavad oma meiliaadressile õnnitlusi, kus öeldakse, et nende saadet pikisilmi oodatakse, on see parim tasu, mida ühe saate eest saada võib. Aga sel aastavahetusel tuli õnnitlusi ja kirju eriti palju. Ning ikka ühe ja sama küsimusega: „Kas ikka jätkate ka uuel aastal?“

Nüüd on 2018. aasta käes ja „Meedia keskpunkt“ ikka eetris. Uus hooaeg, uued mõtted, uued kohtumised!

Pildil: „Meedia keskpunkti“ tegijad (paremalt) Mart Ummelas, Urmi Reinde ja Heimar Lenk.

