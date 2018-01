Kesknoored paluvad mõista vähese sissetulekuga inimesi

Kesknoorte juhatus juhib tähelepanu asjaolule, et suuresti solidaarsuspõhimõttel toimivas Eesti ühiskonnas on vaja mõista ka kesise sissetulekuga inimesi.

"Meie ühiskond töötab suuresti solidaarsuse põhimõttel. Näiteks panustame maksudega arstiabisse, korras teedesse ja tasuta haridusse. Seni oleme harjunud, et kõigi panused on protsentuaalselt võrdsed, kuid alates 1. jaanuarist on see natukene teistmoodi," seisab avalikus pöördumises, millele on alla kirjutanud Kesknoorte esimees Karine Oganesjan ning aseesimehed Aleksandra Pavlova ja Jan-Ander Kundla.