Toomas Tamsar pingutab kõvasti üle

„Coach (ingl. k. treener või juhendaja – Toim.) aitab juhil saavutada ja asju teistmoodi teha. Juhil on vaja kellegagi rääkida. Päriselt. Kellegagi, kes saab asjast aru ja ei anna hinnangut…Coach aitab segastes olukordades selgust luua,“ iseloomustab Tamsar ennast ja oma kolleege kui juhtide treenerit kodulehel. Tamsare enda jutt tekitab avalikkuses tihtilugu selguse asemel hoopis segadust.

Tamsare eksimused

Mida räägib aga juhtide koolitaja Tamsar oma kodumaa Eesti kohta: „Saime Eesti, millel on läinud nii hästi, et paljudel inimestel ongi tekkinud arusaam, et Eestil on nende ees kohustused ja nendel Eesti ees õigused.“ Väga ilus ütlemine kodulehel, millele järgnes aga 3. jaanuari Postimehes artiklis „Tööjõupuudus – silmad pärani kinni“ juba teada-tuntud nurisemine.

„Praegu on Eestis umbes 13 000 töökohta täitmata. 13 000 inimest ja nende tööandjad maksaksid makse ja annaksid omakorda tööd paljudele teistele inimestele. Kui need töökohad oleks võimalik täita ametlikult väljastpoolt Eestit töötajaid palgates, saaks laekuva maksurahaga teha palju asju,” kirjutab Tamsar.

Nüüd järgneb pikk nimekiri sellest, mida kõike selle saabuva tööliskaadri-rahaga teha saaks. Loomulikult alustab ta vähiravieelarve võimaliku paisutamisega. Selline asi muidugi on mõjus, aga miks ta ei tunne huvi selle vastu, et raviteenustele on juba 2018. aastal lisatud 34 miljonit eurot rohkem kui eelmisel aastal? Kas Tamsarele on uudis, et valitsuse läbiviidav tervishoiu rahastamise reform aitab lühendada ravijärjekordi ja parandab raviteenuste kättesaadavust?

Seega Tamsare esimene rumal väide.

Teise viitena lubab ta õpetajate palku tõsta. Riik juba suunas 2018. aastaks õpetajate palgamaksuks 246 miljonit eurot, mis on 36 miljonit eurot rohkem kui eelneval aastal. Noorte huvihariduse ja huvitegevuse täiendavaks toetamiseks oli omavalitsustele eelmisel aastal ette nähtud 5,7 miljonit eurot, alates 2018. aastast tõuseb toetus 14,25 miljoni euroni aastas.

Seega teine möödasihitud lask Tamsare poolt.

Toomas Tamsar lubab migrantide arvelt luua 11.000 uut lasteaiakohta! No küll ikka punnitab välja nende olematute 13 000 töölise arvelt. Tegu oleks peaaegu et kuldmuna munemisega. Aga vastulausena mainime, et koolieelsete lasteasutuste õpetajate tööjõukulude toetuseks on aastatel 2017–2021 riigieelarves kavandatud 61 miljonit eurot.

Nii ka siis kolmas möödalask.

Ja nagu sellest kõigest veel vähe oleks, põrutab Tamsar Postimehes, arvestades meie tavarahva ülikõrget haridustaset: „Ja last but not least, selle raha eest saaksime ehitada valmis uue Estonia teatrimaja.”

Ansipi valitsemise ajal Tamsar vaikis

Miks Toomas Tamsar ei tõstnud kõva häält Reformierakonna ja peaminister Andrus Ansipi pikal valitsemisajal, kui oli majanduskriis ja inimesi lahkus tuhandete kaupa välismaale? Siis ei teinud tänane kritikaan piiksugi. Need olid meie oma inimesed, kellel lasti südamerahus välismaale minna. Kus siis oli Reformierakonna ja Tamsare „tark mõtlemine”? Nüüd korraga näeb Tamsar ainsat lootust immigrantide toomises Eestisse ja on peaministripartei initsiatiivide suhtes kriitiline.

Samas ei meeldi Tamsarele kuidagi see uudis, et saabuvatele töötajatele tuleb uue direktiivi alusel maksta palka nii nagu koduriigis ning neile laienevad lisaks palgale ka kõik kodused lisatasud ja hüvitised. Tamsare arvates Eesti ärimehed ei oleks suutelised sellisel juhul tööjõu vaba liikumise ilusa sildi taustal tegelikult suures konkurentsis püsima või teeks see nende olukorra keeruliseks. Lihtsamalt, tuleks hakata töölistele ka siinmaal korralikku palka maksma. Seega tema pakutud 13.000 sissetoodavat töölist peavad saama oma kodumaa seaduste järgi igati rikkalikku palka!

INDREK VEISERIK

