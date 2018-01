Altkäemaks Reformierakonna moodi

Neglasonile heidetakse ette, et samal ajal, kui ta töötab OÜ-s Corrigo töövõimet hindava arstina, hääletas ta läinud oktoobris volikogu istungil selle poolt, et anda Corrigole rendile Jõhvi hooldekodu hoones tühjana seisvad ruumid. Samuti pannakse Neglasonile süüks, et ta on väljendanud poolehoidu selle tervisekeskuse rajamisele, mida veab Corrigo. Kapo tõlgendab palka, mida Neglason on Corrigos töötades saanud, altkäemaksuna.