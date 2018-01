Keskerakond astus olulise sammu astmelise tulumaksu suunas

Olulisim põhimõte, mille eest Keskerakond minu jaoks seisab, on solidaarsus. Ühismeelsus, mis võrdsustab üldist heaolu isiklikuga ega sea viimast esimesest kõrgemale. Keskerakond viis valitsuses ellu olulise maksureformi, mis jätab rohkem raha kätte inimestele, kes teenivad vähem, suurendades selleks maksukoormust nendel, kes teenivad rohkem. Paljudes Euroopa riikides on proportsionaalne tulumaksusüsteem jäänud inimestele ja ajale juba ammu jalgu ning kasutusele on võetud astmeline süsteem. Eestis võeti käesoleva aasta jaanuarikuust kasutusele vaid selle kombineeritud vorm, et mitte liiga suuri muudatusi korraga ellu viia.

Uuest maksureformist ning selle väidetavatest puudustest on saanud viimastel nädalatel meediast igapäevaselt lugeda. Seejuures mitmed inimesed, kes püüavad seda reformi negatiivsest küljest näidata, on ise keskmisest oluliselt kõrgema sissetulekuga. Paratamatult on hoiakud ja arusaamad Eesti riigi uuest maksusüsteemist seotud ka iga inimese isikliku maailmavaatega, kuid ei tohi teadlikult luua vale kuvandit, et uue maksureformiga inimesed ei võida. On niivõrd hoolimatu külvata hirmu nendes inimestes, kes peavad oma kuuplaanis arvestama iga pangakontole tuleva euroga. Eriti, kui seda teevad inimesed, kes uue maksusüsteemi muudatusi oma igapäevases elukvaliteedis isegi tähele ei pane.

Eksperdid on leidnud, et tulumaksuvaba miinimumi tõus on madalat ja keskmist palka teenivate inimeste jaoks vajalik samm ning et tegelikult on uue maksusüsteemi loogika lihtne ja arvudega hästi selgitatav. Maksuvaba tulu reformist võidab üle 80% inimestest, kusjuures enamik neist 64 eurot kuus. Võidavad kõik töötajad, kelle sissetulek on kuni 1776 eurot; sellest enam teenivad inimesed hakkavad maksma rohkem, kuid mitte üle 36 euro. Summa, mis kõrgepalgaliste eluolu oluliselt ei mõjuta.

Kõigist pensionäridest võidab üle 40% ning jääb sama sissetulekuga ca 50%. Enamik töötavatest pensionäridest võidab, kuid tänasest rohkem hakkavad maksma need, kes teenivad palga ja pensioniga kokku üle 1352 euro kuus. Maksimumi, 83,2 eurot tulumaksu, peavad hakkama maksma 7000 kõige jõukamat – üle 2100 euro kuus teenivad pensionärid, keda on kokku alla 2%. Usun, et tehes järgmisi samme astmelise tulumaksu suunas, suudame edaspidi ka töötavate pensionäride panust vähendada.

Mina usun, et ühiskond vajab rohkem solidaarsust, ning ma pole selle vastu, et minu sissetulekust läheb järgneval aastal mõnevõrra suurem summa riigituludesse kui sel aastal. Meie ühiskond sellest ju võidab – alates enamiku inimeste sissetuleku suurenemisega, lõpetades tõhusama riigikaitse või avalike teenuste kättesaadavusega. Seda loetelu võib jätkata pikalt. Nähes meie Eesti elanikke kui ühtset meeskonda, on meie riigi võit kindlasti ka minu võit.

Aga – oma silm on kuningas ja oma särk on ihule kõige lähemal. Ükskõik, mida väidetakse ajakirjanduses, et kes ja kui palju kaotab, siis kõige kindlam tõde selgub siiski veebruari alguses pangakontol. 80% Eesti inimestest näeb uue kuu alguses rahakotis varasemast suuremat summat, mida ei saa ümber lükata mitte ühegi väitega ajakirjanduses.

Keskerakond on ellu viinud olulise maksureformi, mis suurendab Eesti inimeste heaolu. Keskerakond on astunud esimese olulise sammu astmelise tulumaksu suunas. Mina loodan ja usun, et pärast 2019. aasta Riigikogu valimisi uut valitsust moodustades astub Keskerakond sel alal ka viimase sammu, ning annab Riigikogule üle astmelise tulumaksu seaduse eelnõu.

KESKMÕTE: 80% Eesti inimestest näeb uue kuu alguses rahakotis varasemast suuremat summat, mida ei saa ümber lükata mitte ühegi väitega ajakirjanduses.

ALINA TUBLI,

Tallinna Pirita linnaosa vanem

ALINA TUBLI, 17. jaanuar 2018

Viimati muudetud: 17.01.2018

Jaga

|