Jüri Ratas: Riigikogu usaldas Kadri Simsonit

10. jaanuar 2018

Kadri Simson on professionaalne ja pühendunud minister, aga eelkõige siiras inimene. Ministrina seisab ta kauaoodatud taristuinvesteeringute elluviimise, maakondliku ühistranspordi arendamise ning Eesti majanduse elavdamise eest, valmistades muuhulgas ette Tallinna Sadama börsile viimist ning jätkates „Laevad Eesti lipu alla“ projektiga. Inimesena ei ole ta kindlasti ära teeninud süüdistusi, mida osad opositsioonisaadikud on tema suunas kergekäeliselt heitnud. Ma tänan Kadrit senise pühendunud töö eest ning soovin talle palju jõudu ja edu edasiseks!

Loomulikult on viimasel ajal toimuvas tunda Riigikogu valimiste lähenemist, mistõttu on kasvanud kriitika valitsuse otsuste ja liikmete pihta. Sisulised etteheited on alati teretulnud ning annavad meile võimaluse vigu parandada ja tugevamana edasi minna. Poliitikuna tuleb alati osata väärt nõuandeid hinnata.

Sisuline debatt nõuab pühendumust ja pingutust. Mulle tundub, et seekord vahetati töö ja vaev parlamentaarsete võtete vastu, mis on hõlpsamad, kuid tekitavad jälle selle võrra rohkem kära. Marju Lauristin on öelnud, et kui poliitika muutub ajalooks, siis muutub ta ühtlasi kultuuriks. Seetõttu loodan, et suudame valijatele ja kõigile eestimaalastele Riigikogu valimisteni jäänud 14 kuu jooksul pakkuda siiski märksa enamat.

Jüri Ratas

10.01.2018

