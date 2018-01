Erki Savisaar: väikepoodide probleemid peituvad ebaõiglases hinnapoliitikas

10. jaanuar 2018

Keskerakondlasest Riigikogu liikme Erki Savisaare sõnul näitab probleemi tõsidust kogutud allkirjade hulk, mistõttu tuleb edaspidi otsuseid tehes hinnata põhjalikumalt nende mõju maaelule ja maapoodidele. „Maapoodide ellujäämise probleem on kindlasti olemas. Tänu järjest paranevale liikuvusele, sooritavad inimesed sisseoste järjest enam suuremates keskustes, sest hinnad on soodsamad ja valik suurem,“ tõdes Savisaar.

Tema sõnul tekitab väikepoodidele raskusi hinnapoliitika, mis muudab suurte kettidega konkureerimise väga raskeks. „Väikepoe pidaja peab ostma kaupa sisse suurelt ketilt ning oluliselt kõrgema hinnaga, sest paraku pole meil Eestis hulgiladusid, mis pakuksid külapoodidele mõistliku kokkuostuhinnaga kaupa,“ sõnas Savisaar.

Ühe ettepanekuna kaaluks Riigikogu majanduskomisjoni liige maakauplusi koondavate niinimetatud ühistute loomist. Mis võimaldaks poodnikel ühiselt maaletoojaga leppida kokku paremas kokkuostuhinnas ning sedasi saaksid nad pakkuda kaupa parema hinnaga, see muudaks hinnataseme konkurentsivõimelisemaks.

Teiseks me peaksime läbi arutama ja kokku leppima, kas tegemist on ikka ettevõtluse probleemiga. Võib-olla on tegemist hoopis sotsiaalse või regionaalse probleemiga, mida saaks lahendada ka nii, et need poed saaksid toetust otse riigi eelarvest või läbi kohaliku omavalitsuse nagu näiteks muuseumid, koolid ja kultuurikeskused.

Kogu selle teema taustal soovitab Savisaar korrastada talupidamise ja väiketootmisega seotud regulatsioone, sest ühe murekohana näeb ta ka taludes ettevõtluse toimimist. „Kui täna müüb eraisikust talupidaja aiaväravas oma talu tooteid, siis eraisikutele võib ta seda teha, kuid ettevõtetele mitte. Näiteks, kui teed kodus suitsusinki, siis naabriks olevale turismitalule seda müüa seaduse järgi ei tohiks,“ selgitas Savisaar.

Keskerakondlasest Riigikogu liikme Anneli Oti sõnul ei tohiks me maapoodide probleemi jätta tähelepanuta ning suhtuda sellesse kui paratamatusse. „Maapoed on paljudes külades lisaks esmatarbekaupade pakkujana oluliseks kogukonna keskuseks. Peame vajadusel koostöös kohalike omavalitsustega leidma lahendusi, mis aitaks jääda püsima neil maapoodidel, mis keerulisse seisu hetkel jäänud,“ ütles Anneli Ott.

Viimati muudetud: 10.01.2018

