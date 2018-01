Kuidas tõlkida eesti keelde Donald Trumpi loosung “America First!“?

Nord Stream 2 on juba pikemat aega olnud tüliõunaks Venemaaga suhtlemisel. „Nord Stream 2 suurendab Lääne-Euroopa sõltuvust Vene gaasist!“, „Venemaa kasutab seda poliitilise relvana!“, „Venemaa sunnib Euroopat täitma Vene poliitilisi nõudmisi!“ – kõik need hirmud olid kunagi isegi õiged, aga kas nad jäävad õigeteks ka aastal 2020?

Aafrika riigid on huvitatud oma maagaasi Euroopasse müümisest. EL-i mereäärsed liikmesriigid on tugevasti investeerinud gaasiterminalide ja taasgaasistamistehaste rajamisse.

Euroopa Liidule LNG (veeldatud gaasi) pakkujaid on kogu maailmast, kaasa arvatud USA. Aastal 2020 pole enam hirmu, et Venemaa võiks gaasikraanid poliitilistel eesmärkidel keset külma talve kinni keerata. Kogusummas on selleks ajaks Euroopas gaasi ülepakkumine. Aga miks on siis Nord Stream 2 ikkagi paha? Küsimus on hinnas!