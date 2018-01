Nädala juubilar RICHARD NIXON 105

Mäletan, et 1997. aasta kevadel internetti kasutades jõudsin ei-tea-mil-viisil Alta Vista otsinguprogrammi abil Richard Nixoni kõnedeni. Kuulasin neid mitmeid kordi. Õnneks polnud ma lugenud enne seda eriti peavoolumeedia „iseloomustusi“ Nixoni kohta. Seega kuulasin tema kõnesid ilma ühegi eelarvamuseta ning mulle meeldisid Nixoni siirus ja mõtted.

Tol aastal veetsin enamiku suvest, lugedes kõiki infomaterjale Richard Nixoni kohta, mida vähegi kätte sain. Pidi see vast ikka pisik olema, mida läbi elada keset palavat suve ja beach party’sid!

Huvi Nixoni vastu oli nii suur, et kirjutasin poliitikateemalise artikli, mida pakkusin Eesti Ekspressile. Ilmselt see kirjutis koridoris asuvast Ekspressi toimetuse administraatorist tol 1997. aasta suvel kaugemale ei jõudnudki. Oleks ma viinud Mart Laari kiitva artikli, küll see oleks avaldatud! Aga tol ajal olin poliitika mõistes alles „roheline“ ega tajunud poliitikaelu allhoovusi ja mustreid.