PBK ümber püütakse külvata asjatut paanikat

Meediaväljaannetest on konkurentsitult kõige suuremaks süüdistajaks Postimees. Peaaegu kolme kuu pikkuse juurdlemise käigus on see ajaleht suutnud läbi analüüsida kohalike valimiste tulemused ning jõudnud järeldusele: Keskerakond võitis valimised Tallinnas tänu venekeelsele erakanalile PBK. 4. jaanuari Postimehes lisas värvi veel endine ajakirjanik Oleg Samarodni, kelle sõnul on PBK „tõhus kanal, mille kaudu mõjutada poliitiliste jõudude suhteid nii Tallinna linnavolikogus kui ka isegi Riigikogus“.

Peab tunnistama, et asi on end Eesti esiajaleheks pidajale tõesti hapuks läinud. Kui järeldusele, et valimisvõit saavutati tänu venekeelsele erakanalile, oleks jõudnud näiteks kooliõpilane Juku 7. b-st, siis oleks see veel kuidagi arusaadav, ehkki tõenäoliselt oleks selle eest hindeks „puudulik“.

Kui aga selleni jõuab ajaleht, mis hindab valitsuse tööd hindega 2+, siis on see järjekordne ajakirjanduslik lati alt läbi jooksmine.

Keskerakond ei võitnud kohalikke valimisi mitte ainult Tallinnas, vaid võitis need valimised üle Eesti. Keskerakonna populaarsus on üle Eesti kõrge ning venekeelse valija mõjutatavuse ja naiivsuse esiletoomisega astutakse samasse ämbrisse, kuhu on potsatanud praegune suurim opositsioonierakond.

Ent veelgi kummalisemaks teeb Juku ülesande see, et Postimehe enda esitatud andmete põhjal on PBK vaadatavus venekeelsete elanike seas viimase 8 aasta jooksul vähenenud peaaegu kahekordselt ehk kukkunud 35 protsendilt 18 protsendile. Kuidas saab niisuguste näitajate põhjal pidevalt mõjutada endale sobivas suunas suuri valijatemasse …? See jääks tõesti arusaamatuks mitte ainult Juku õpetajale.

„Võimalik, et just kohalike valimiste tulemus käivitas vastumanöövrina rünnakud Eesti võimuesindajate osalemise vastu PBK jt Venemaa kontrolli all olevate kanalite saadetes. PBK on oluline infoallikas kolmveerandile Eesti venekeelsetest elanikest; nõue see kanal praegu välistada oleks katastroofi retsept. Kui Eesti ei suuda venekeelseid elanikke kohelda poliitilise protsessi õigustatud osalistena, saab lõhe kogukondade vahel vaid süveneda – ja Eesti julgeolekuolukord halveneda,“ ütles möödunud aasta 29. detsembril poliitikaekspert Ahto Lobjakas tabavalt Postimehes.

Postimehe pahameel on kindlasti põhjustatud ka asjaolust, et ise ei suudetud venekeelseid lugejaid üles leida ja kõnetada – venekeelne Postimees läks seepärast vett vedama.

Valitsuskommunikatsiooni direktor Urmas Seaver on sealsamas 4. jaanuari Postimehes öelnud, et Venemaa meediat jälgitakse ja ollakse kursis ka uudistega, mida PBK ostab sisse Venemaalt. PBK Venemaalt ostetud programm on üks asi, ent kanali Eestis tehtud uudistoodangule pole suurt midagi ette heita.

PBK ajakirjanikega pole olnud ka konflikte, kus peaministri sõnu oleks propaganda eesmärgil väänatud. PBK on käinud ministritelt intervjuusid võtmas kõikide valitsuste ajal alates aastast 2002. Veel mõni aasta tagasi tellis sellelt kanalilt saateid mitte ainult Tallinn, vaid ka Eesti riik.

Kõnealuse küsimuse puhul ongi kõige suuremaks probleemiks see, et millegipärast ei vallata venekeelsele elanikkonnale kaasahaarava info edastamise-pakkumise kunsti. Nähti palju vaeva ja loodi ETV+. Kahjuks jäid selle vaadatavuse andmed lahjaks. Täna on telekanalil ETV+ vaatajaid 13 korda vähem kui PBK-l. Miks see on nii? Mida tehakse valesti?

See on fakt, et Eesti asub globaalpoliitiliste protsesside tulemusena Venemaaga teine teisel pool rindejoont. Aga Eestis elavad venekeelsed inimesed on ju meie omad inimesed. Me elame igapäevaselt kõik koos ühes aegruumis. Nendega seotud igasugused lahknemis- ja lõhestamisjutud pole aktsepteeritavad. Süüdistamise asemel on vaja otsida lahendusi ja tööd teha.

INDREK VEISERIK, AIVAR JARNE

Viimati muudetud: 10.01.2018

