KENA president Eha Võrk: Soovime valijaid panna naisi rohkem usaldama

KENA on juba soliidse pagasiga kogu. Kes sinna kuuluvad?

Keskerakonna Naiskogusse kuuluvad kõik erakonna naisliikmed ehk siis – kõik naised, kes kuuluvad Keskerakonda, on ühtlasi ka KENA liikmed. Aga lisaks neile võivad naiskogusse kuuluda ka naised, kes ei kuulu erakonda, kuid neil on meiega sarnane maailmavaade ning soov kaasa lüüa. Meil on niisuguseid liikmeid küll.

Kui varem kehtis niisugune põhimõte, et Keskerakonna naisliige pidi KENA-sse astumiseks kirjutama avalduse, siis uue põhikirja järgi seda enam pole, ning kõik naised kuuluvad ka naiskogusse. Erakonnas on 15 000 liiget ning laias laastus pooled neist on naised, seega võib julgelt öelda, et meie ridadesse kuulub üle 7000 liikme.

Pidevalt käivad koos küll aktiivsemad liikmed ja juhatus. Meil ongi tavaks muutunud, et lisaks juhatusele koguneb nn aktiiv, ehk kaasame juhtimisse ka tegusamaid liikmeid. Kord aastas on koos aga rohkem liikmeid, ning järgmine aastakoosolek ongi meil 12. jaanuaril. Üritame oma tegemistest ja üritustest infot jagada läbi Facebooki konto, sest see on operatiivsem ning võimaldab sündmusi paremini jälgida. Samuti soovime, et meie tegevusega oleks kaetud paljud piirkonnad üle Eesti.

Millised on olnud tähtsamad kohtumised ja ettevõtmised?

KENA juhtkond koguneb aastas mitmeid kordi, ning seda erinevates kohtades. Maikuus olime koos Tartumaal ning juunis, lastekaitsepäeval pidasime seminari Tallinnas Lillepaviljonis. Meie üks suuremaid ülesastumisi oli erakonna suvepäevade ajal Lääne-Virumaal Lammasmäel, mis olid seotud riigi 100-aastase juubeliga. Heegeldasime võidu 100 sammast ning piirkondade esindused valmistasid 100 cm pikkusi kiluvõileibu, mis pärast žürii kiitvat hinnangut ühiselt ära söödi.

Tegime ka näiteks koolitusi naistele Lasnamäel ja Valgas ning alles hiljuti detsembris Pärnus. Jagame ja kogume informatsiooni ning kuulame ära ka muresid. Inimesi tuleb kaasata kohapeal, ning see annab tulemusi.

Kas naisi saab poliitika juurde rohkem tuua muude tegevuste kaudu?

Naised tulevad tõesti poliitikasse rohkem näiteks läbi klubilise tegevuse. Selleks on meil olnud ning on ka edaspidi igasuguseid kohtumisi ja üritusi. KENA on algatanud näiteks niisuguse aktsiooni nagu „Tark naine kuulub Keskerakonda“. Korraldame koolitusi ning pakume võimalust neil osaleda, hoolimata sellest, kas naine kuulub erakonda või mitte. Soovime naisi toetada ja innustada.

Meil on tunne, et valimistel ei vali naisvalijad mitte ilmtingimata esinduskogudesse tublisid naisi. On küll üksikuid silmapaistvaid naisterahvaid, keda valitakse, kuid üldiselt valitakse ikka mehi. Meie soov on panna valijaid rohkem usaldama naisi.

Kuidas seda teha?

Naisi on vaja rohkem kaasata, ning siis saab neid ka rohkem usaldada. Liiga maskuliinsel valitsusel võib jääda nii mõndagi märkamata, kuid usalduse pälvinud naistel on paljugi öelda ning teha.

Ka erakonnasiseselt saame sellele enam kaasa aidata, kui koostame valimisnimekirjad näiteks n.ö tõmbluku-meetodil. See tähendab, et nimekirjas on naine ja mees vaheldumisi. Olen olnud Mustamäe piirkonna juht ning viimatiste kohalike valimiste nimekirja koostades küll arvestasime selle põhimõttega. Paljudes piirkondades aga niimoodi ei tehtud. Meie eesmärk ongi senist suhtumist parandada.

Teisalt peaksid ka naised ise olema aktiivsemad ja julgemad oma kandidatuuri välja pakkuma. Muidu me seda poliitilist maastikku võrdsemaks ei muuda.

Kas tulevastel valimistel tulevad siis võrdsemad nimekirjad?

Keskerakond on siin alati eesrindlik olnud, sest meil on nimekirjad olnud võrdsemad ning meie ridadest on tulnud ka palju naisministreid. Ent vahepeal oleme selle põhimõtte unarusse jätnud ning tegelnud muude tähtsate asjadega. Meie erakonna eesotsas on marssimas väga tugevad naispoliitikud, kuid on vaja, et ka keskmistes ridades marsiks palju naisi.

Millised on KENA sidemed teiste naisorganisatsioonidega?

Meil on katusorganisatsiooniks Eesti Naiste Koostöökett, kes koordineerib erinevate naisliitude tööd ning jagab ka vajalikku informatsiooni. KENA on selle liikmeks ning sealtkaudu osaleme ka mitmetel seminaridel ja koolitustel. Igal kuul on üle Eesti vähemalt mõni selle MTÜ üritus. Liitudel ei ole eelarved eriti suured, kuid selle raames üritame ikka aktiivselt tegutseda.

Küsis AIVAR JARNE

[fotoallkiri] KENA PRESIDENT: Eha Võrk soovib naisi toetada ja innustada tegelema rohkem poliitikaga.

Viimati muudetud: 10.01.2018

Jaga

|

AIVAR JARNE, 10. jaanuar 2018