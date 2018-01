Emotsionaalsed ettevõtjad

10. jaanuar 2018

Täna on teisiti, sest oleks reformarid ise tõstnud tulumaksuvaba miinimumi 500 euro peale, oleksid nad ka nüüd võib-olla võimul. Aga ahnus ja rikaste eelistamine takistas neil seda teha.

Kui mõni pensionär on seaduseuuendusest hämmingus, sellest saaks veel aru, aga et tubli spordimees ja hea maakaupmees Oleg Gross läks peavoolumeedia laimukampaaniaga kaasa, on esialgu küll arusaamatu. Oli see mingi kaval reklaamitrikk, või on kopteriomanikul tõesti kadunud usk Maksuameti arvestamisoskustesse? Nii nagu suuremad protsessid kopterilennul on arvuti otsustada, nii on ka Maksuametil täiesti korralik arvutipark ja ta saab kõigega hiilgavalt hakkama.

Samelini saapavabriku juhi Leida Kikka ütlusest jääb mulje, et vaid tema ennastsalgamatu töö on tänase majanduskasvu aluseks. Leida Kikka sõnul ei ole praegusel valitsusel mingit õigust majanduskasvu enda nimele kirjutada. Tema töötajad on pärast maksumuudatusi uurinud, kas saaks osa palka kuidagi mustalt…

Kui see vastab tõele, siis on kaks võimalust: kas on juba varem selles firmas makstud ümbrikupalka või on tegu halbade selgitustega töötajatele. Igatahes ettevõttele see au ei tee.

„Leida Kikka ütleb sõnaselgelt, et ettevõtte keskmine töötasu on 1039 eurot, millest osa teenib seega veelgi vähem. Järelikult sooviks ühe ettevõtte juht näha oma töötajatel käes vähem raha, sest maksusüsteemi tagasimuutmisel tähendab see nendele inimestele 64 lisaeuro kaotamist. Selline suhtumine on eriti kahetsusväärne,“ ütles Erki Savisaar.

Samuti rõhutas Riigikogu majanduskomisjoni kuuluv Savisaar, et tulumaksureformist võidab üle 40 protsendi pensionäridest ehk rohkem kui 150 000 inimest ning 51 protsendil jääb netopension samaks.

Postimees on asunud kindlale rünnakujoonele, ja seda nii valitseva koalitsiooni kui ka eriti Keskerakonna vastu. See on läbinähtav, ja siit ka mitmed kirjutised just rikkamate inimeste poolt, kes nüüd tõesti pisut oma raha uue maksusüsteemiga kaotavad.

Kriitika, mis hetkel jätkub peavoolumeedias, vaibub kohe siis, kui rahvas asub omi Maksuameti poolt eeltäidetud tuludeklaratsioone veebruaris lugema.

