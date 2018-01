2018 – valimiste vaheline aasta, mis otsustab tulevase Riigikogu jõujooned

2016. aasta, mis pidi justkui kaasa tooma kerge pausi, asendus ju teadupärast presidendivalimiste maratoniga, mis kestis mitmeid kuid ning viis erakondade kandidaate üle kogu Eesti. 2018. aastal saavad järjestikku jooksvad valimised hetkeks läbi ning tänavu ühtegi riikliku tähtsusega valimist ei toimu. Eksivad aga need, kes arvavad, et valimiste puudumine tähendaks pausi ja puhkust kampaanias.

Alanud aasta on tänasele koalitsioonile kindlasti määrava tähtsusega. Kui veel mullu oli koalitsiooni sees näha teatavat otsustega kiirustamist, mis tõi kaasa segadust, siis tänavu peaks seis olema teistsugune. Sihid on valitud, prioriteetsed tegevused on paigas ja ülimalt tähtis on ka asjaolu, et 2018. aastal saab toimetada juba täielikult selle liidu loodud riigieelarve alusel. Nüüd on tähtis valitud suurte otsustega edasi liikuda.

Positiivseid muudatusi on ka juba näha. Alates jaanuarist tõusis enamiku inimeste maksuvaba tulu 500 euroni. Tegemist on valitsuse kõige olulisema ja laiaulatuslikuma reformiga, mis tõstab rahva heaolu ja toob kaasa võrdsema ühiskonna.

Erinevaid kasvavaid toetusi võib uuest aastast leida teisigi, eesotsas lastetoetuste kasvuga, kuid tõuseb ka hambaravitoetus ja kehtima hakkab riigi abi matuse korraldamisel ehk nn matusetoetus. Kindlasti tuleb mainida tasuta maakonnasiseseid bussiliine, mis rakenduvad 2018. aasta juulikuust.

Juulist käivituv tasuta maakonnasisene bussitransport on üsna polariseeriv. Kahjuks jäävad selle idee vastaste argumendid üsna pinnapealseks, suutmata pakkuda lisaks kriitikale alternatiivseid lahendusi. On selge, et tegemist ei ole tuluprojektiga, mis riigile rahamägesid kokku ajaks. Samuti eksivad need, kes väidavad, et sellest võidavad bussifirmad, mitte maapiirkondade inimesed. Bussifirmad saavad teadupärast fikseeritud liinikilomeetri-tasu ja nende sissetulek ei sõltu sellest, kui palju inimesi liinil sõidab. Tasuta ühistranspordi rakendamine on mõeldud inimeste liikumisvõimaluste parandamiseks ja kulude vähendamiseks, mitte bussifirmade tulude suurendamiseks. 2016. aasta andmete põhjal tehti maakonnaliinidel ligikaudu 18 miljonit reisi. Seesuguse hulga sõitude tasust vabastamine mõjub reisijate rahakotile väga tervitatavalt, andes neile võimaluse transpordiks kuluvad vahendid mujale suunata.

Keskerakonna Noortekogu volikogu esimehena peatuksin hetkeks ka kesknoorte tegutsemistel. Viimase veidi enam kui aasta ajaga on noortekogu vahepealsest unelusest ärganud ning toimetab taas aktiivselt üle kogu Eesti. Juba paari nädala pärast on meil toimumas aasta esimene volikogu istung, mis sel korral peetakse Tartus. Aasta tegevusplaanidesse mahuvad infopäevad kõikides Eesti suuremates linnades, loomulikult ka osalemine noortele suunatud messidel ja erinevad tähtpäevadega seotud aktsioonid. Meie aktiivsus ei ole jäänud märkamata neil Eesti noortel, kes üha aktiivsemalt meiega kontakti otsivad. Näiteks on viimase poole aastaga meiega liitunud 72 uut noort liiget. Kui erakond vaatab alanud aastal järgmiste Riigikogu valimiste poole, siis loomulikult teeb seda ka noortekogu.

Järgmised Riigikogu valimised võivad ju näiliselt olla kaugel – aasta ja kolm kuud –, kuid tegelikkuses on kõikide erakondade tegevuses juba näha tõsiseid ettevalmistusi valimisteks. Hea näide selle kohta on Reformierakonna esimehe positsiooni ümber toimuv puntratants, mis tõi endaga kaasa Kaja Kallase kandidaadina üles seadmise. Saame näha, kas tegemist oli valestardiga või mitte. 2019. aasta valimised tõotavad aga tulla järjekordselt ääretult põnevad. Olen veendunud, et kui istuv valitsus jätkab alustatud reformide elluviimist, Eesti inimeste sissetulekute suurendamist ja majanduse elavdamist, on neil parim platvorm järgmistel Riigikogu valimistel tugeva tulemuse tegemiseks. Selleks tuleb tööd teha aga juba täna ja mitte kohelda 2018. aastat vaheaastana, millest miski ei sõltu.

JAAN MÄNNIK,

majandus- ja taristuministri nõunik,

Kesknoorte volikogu esimees

