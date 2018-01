Maksureform toob enamikule pensionäridest lisaraha

Valitsuse kõige olulisem ja laiaulatuslikum maksureform rahva heaolu tõstmiseks ning ühiskondliku võrdsuse suurendamiseks käivitus selle aasta alguses. Maksureformist võidab ka enamik eakatest. Fotol: Viljandi eakate päev Viljandi linnastaadionil 2. oktoobril 2017. Foto: Scanpix

Ent ei tabanud töötavaid pensionäre šokk ega saanud enamik neist tunduvalt vähem palka ja pensioni. Tulumaksusüsteemi muutusest on räägitud enam kui aasta ning selge on see, et alates jaanuarist tõusis enamiku inimeste maksuvaba tulu 500 euroni. „See on valitsuse kõige olulisem ja laiaulatuslikum maksureform rahva heaolu tõstmiseks ning ühiskondliku võrdsuse suurendamiseks,“ kirjutab Riigikogu aseesimees Enn Eesmaa.

Ta selgitab, et tulumaksuvaba miinimumi määr hakkab järk-järgult langema alates 1200-eurosest sissetulekust ning jõuab nulli 2100 euro juures. See kehtib võrdselt nii töötajatele ja pensionäridele kui ka töötavatele pensionäridele.

Palgatõus ja maksuvõit

Valitsuse maksureformi ja üldise palgakasvu tulemusena tõuseb 2018. aastal keskmine netopalk 12% võrra. Valitsuse maksupoliitikast võidab üle 80 protsendi töötajatest ehk inimesed, kelle sissetulek on igakuiselt kuni 1776 eurot. Võrdluseks, Eesti mediaanpalk, millest pooled inimesed teenivad vähem, on alla tuhande euro ning alampalk vaid 500 eurot. Seetõttu võidab enamik töötajatest igakuiselt 64 lisaeurot ning veidi rohkem tulumaksu hakkab maksma alla 20% ehk kõige jõukam viiendik. Kusjuures 36 eurot rohkem panustab iga kümnes töötaja, kes teenib üle 2100 euro kuus.

Täpselt samadel alustel toimib uus maksusüsteem ka pensionäride ja töötavate pensionäride puhul. Maksureformist võidab üle 40% pensionäridest ning 51 protsendil eakatest jääb netopension samaks. Praegusest enam hakkab tulumaksu maksma hinnanguliselt 6–7% kõigist pensionäridest, ehk inimesed, kelle töötasu pluss pension on kokku üle 1352 euro.

Pensionitõus tuleb

Võidetud või enammakstud summade erinevus teiste töötajatega võrreldes tuleneb asjaolust, et uus maksuvaba tulu (500 eurot) kehtib kõigile võrdselt ning eraldi pensioni maksuvabastust enam pole. Eesti ligi 400.000 pensionisaajast 93% netosissetulek tõuseb maksureformi tulemusel kuni 16,8 euro võrra kuus või jääb samaks. „Samal ajal palume 6–7% kõrgema sissetulekuga pensionäridel tõepoolest senisest kuni 83,2 eurot rohkem panustada,“ sõnab Eesmaa. Ta lisab, et viimaste arvutuste kohaselt hakkab enam tulumaksu maksma umbes 23.000 töötavat pensionäri ning maksimaalsel määral tuleb tasuda neist 7000 isikul, kes teenivad üle 2100 euro kuus.

Eesmaa märgib, et keskmine pension tõuseb tänavu 1. aprillil prognooside kohaselt 6,3 protsenti ehk aastases arvestuses tõuseb netosissetulek veel enamatel. „Kindlasti on Eesti pensionid jätkuvalt liiga väikesed ning peame leidma täiendavaid lahendusi eakate inimeste heaolu parandamiseks. Eesti Keskerakond on läbi aastakümnete seisnud eakate ja tööinimeste eest ning teeb seda ka tulevikus,“ rõhutab ta.

Töötav pensionär Reet Kikkas: Seda seadust oli väga vaja!

Kesknädal pöördus mitme töötava pensionäri poole küsimusega: Kuidas hindate uue tulumaksuvaba miinimumi arvestamise korda?

Sirje Nõmm (70),

töötab väikeses firmas

„Minul on väike töökoht. Mina võitsin maksureformist 40 eurot. Need pensionärid, kes on kasvatanud lapse kuni 8. eluaastani, saavad kuus lisa 5 eurot sentidega. Kuna mul on kaks last üles kasvatatud, siis tuli kümme eurot sentidega ka juurde. Seega võitsin tegelikult kokku 50 eurot.

Minu tutvusringkonnas on enamik inimesi võitnud maksureformist. Ainult üks inimene tuli mulle ütlema, et kaotas. Küsimuse peale, et kas jääd sellest 30 eurost siis vaesemaks, vastas ta eitavalt.

Mind aga väga ärritab, et Vabariigi President kinkis jõulupreemiaks 3000 eurot oma paremale käele Tiit Riisalole. Selle inimese palk on ju niigi kõrge. Selle 3000 euro eest oleks tulnud abivajajaid aidata.“

Peeter Kallasmaa (69),

Saduküla kardispordiklubi eestvedaja

„Soovin ennast pensionäride maksureformiga põhjalikult kurssi viia. Arvan aga, et reformi tõttu majanduslikult võitjaid on rohkem, sest hästi teenivaid ja töötavaid pensionäre pole ju kuigi palju. Pealegi läheb nende raha nüüd nende inimeste toetuseks, kelle elujärg on kehvem. Andmisrõõm olevat aga kõige suurem rõõm, mis loob positiivseid emotsioone nii andjale kui ka saajale.

Vaatasin vana-aasta õhtul Kanal 2 ühte telesaadet, kus mitmed pensionärid avaldasid arvamust, et nemad ei kaota maksureformiga midagi.

Töötava pensionäri jaoks on lahendus ka avalduse esitamine pensioniametisse või tööandjale, ja siis pensionilt tulumaksu ei võeta.“

Reet Kikkas,

Jõgeva Täiskasvanute Keskkooli direktor

„Pensionäride maksureformi mõju on individuaalne – sõltub inimese töökoormusest ja töötasust. Minu arvates seda seadust oli aga väga vaja. See toob kasu nendele, kellel majanduslik olukord seni kehvem olnud. Inimesel peab ikka niipalju raha olema, et tal jätkuks toidu muretsemiseks ja muuks eluks hädavajalikuks.“

Ülo Kuusk (71),

Eesti Sangpommispordi Liidu president Palamuselt

„Ega pensionäride maksureform paha reform pole. Ma olen jälginud teemakohast diskussiooni ja leian, et inimestel jääb nüüd rohkem raha kätte.

Üldkokkuvõttes tundub, et tänane valitsus Eesti Keskerakonna eestvedamisel teeb väga head tööd rahva heaks. Selle tegevuse kritiseerijad on kadedad või pole nad põhjalikult kursis Keskerakonna ja tema koostööpartnerite sotsiaal- ja rahanduspoliitikaga. Väga tänuväärne samm oli ühekordne toetus üksikult elavatele pensionäridele. Üleriigiline poliitika on muutunud selliseks nagu see juba pikka aega on olnud Tallinna linnas.“

Valter Sulp (67),

OÜ Siimel töökoja juhataja Jõgeva vallast

„Midagi hullu ma pensionäride maksureformis küll ei näe. Mina tulen igatahes toime, ja paremini kui eelmiste valitsuste ajal.“

Uno Allikhein (69),

õppesõiduinstruktor Põltsamaalt

„Minul on palk ja pension sellised, et võidan pensionäride jaoks kehtestatud maksupoliitikast. Kui on tervist ja energiat, siis tasub pensionieas töötada küll.“

Andres Ergma,

Eesti Pensionäride Ühenduste ja Eesti Vanavanemate Ühingu juhatuse liige, ettevõtja

(Tsiteeritud Postimehest – Toim.)

„Meile pole laekunud pensionäridelt mitte üheski vormis rahulolematust. Meil on 39 organisatsioonis ligi 27 000 liiget, aga tulumaksu kohta pole isegi mingeid täiendavaid küsimusi tulnud. Meie pingutused on suunatud sellele, et pension tõuseks. See haaraks juba kõiki pensionäre ja mõjutaks üldist toimetulekut palju rohkem kui see praegune kümme eurot.“

