20. detsember 2017

50 (1081)



Väljaandja:

MTÜ Vaba Ajakirjandus



Kuidas kujundada Eesti uut rahvastikupoliitikat? JAAK UIBU, 20. detsember 2017



Jaak Uibu, Riigikogu Eesti rahvastiku toetusrühma konsultant: Riigikogus toimus detsembris rahvastikupoliitika põhialuste ideepaberi arutelu raames järjekordne nõupidamine. Seal räägitu vajab laiemat arutelu, sest teema puudutab meist igaüht, sest sündimus on teatavasti ühekorraga nii avalik asi kui ka eraasi. Avalik seevõrra, et kui ei sünni küllaldaselt oma lapsi, siis ei ole küllaldaselt töötegijaid, ja lõpuks ei püsi ka oma riik.



Sündimusse kui eraasjasse riik ei saa otseselt sekkuda. Seda saab teha vaid kaudselt, delikaatselt ja targalt. Kavandatavate meetmete läbimõelduse tagab vaid poliitikute, ühiskonnateadlaste ja rahvastikuteadlaste kestev koostöö. Olen veendunud, et rahvastikukriisi ületamiseks on vaja teaduslikult usaldatavaid andmeid ja inimesi, kes oskavad neid andmeid infoks ühendada ja töötavaks meetmetesüsteemiks kujundada. Muret teeb ka see, et rahvastikupoliitikas pole riigi ja kohalike omavalitsuste tasandil suudetud kehtestada mõõdikuid rahvastikupoliitika tulemuste kohta ning suudetud tagada riiklikku ja ametkondlikku vastutust meetmete elluviimise eest. Ideepaberi arutelu Riigikogu konverentsisaalis juhatas Allan Puur teadlasena ja tema paremal käel Riina Sikkut Riigikantseleist võimuesindaja värvides. Sildid ja toolid olid seatud Riigikogu liikmete Heljo Pikhofi ja Monika Haukanõmme tarvis, kuid neid ei tulnud. Tulemata jäid ka Rait Kuuse ja Hanna Vseviov Sotsiaalministeeriumist – vist tähtsad välislähetused. Kas veel tähtsamad kui riigi põhiseadusliku põhiülesande arutelu? Olin palunud rahvastikukriisi komisjonilt luba Põhiseaduse Assamblee liikme Ivar Raigi osalemiseks, kuid seda ei rahuldatud. Põhjendati sellega, et töögrupid on juba praegu natuke liiga suured. Laua ümber ei olnud palgalisi professionaale Sotsiaalministeeriumi laste ja perede osakonnast. Kutsutute hulgas polnud ka tuntud ühiskonnateadlast Ülo Vooglaidi, kelle süsteemseid mõtteid rahvastikupoliitika kohta siiski vaheldas Aivar Haller Eesti Lastevanemate Liidust. Hakatuseks tõstatasin küsimuse ideepaberi legitiimsusest, sest selle koostamise alusdokumenti polnud kutsututest keegi näinud, ka mitte Riina Sikkut strateegiabüroost. Pean võimatuks toimiva rahvastikupoliitika väljatöötamist enne, kui rahvastikukriisi komisjon pole täitnud tema peale Riigikogus pandud ülesannet analüüsida ja välja pakkuda meetmeid eesti rahvuse, keele ja kultuuri säilimiseks. See ülesanne tuleneb meie põhiseadusest. Seda pole vaja ümber sõnastada. Küsimus on selles, kuidas seda põhiseaduslikku kohustust tagada reaalses elus. Kuidas tagada põhiseaduse rakendamine Eestis praeguses riigikorralduses ja ka tulevikus? Rahvastikupoliitika komisjonil on ambitsioonikas eesmärk, et Riigikogu arutaks ja kiidaks heaks dokumendi, mis sisaldaks poliitikat, mis oleks teatud mõttes ülimuslik kõigi teiste poliitikate suhtes ning mida peaksid hakkama ellu rakendama kõik Eesti riigi avalikud põhiseaduslikud institutsioonid. Mõistagi ei tohiks selline dokument sisaldada üldiseid termineid nagu „väärtustada, arendada, parandada, tõhustada, toetada“ jne. Need terminid on sagedased kümnetes Eesti riigi arengukavades, mida nende ebamäärasuse tõttu üldjuhul ei saa täita. Rahvastikupoliitika ideekavand ei tohiks saada selletaoliseks praktikas kõlbmatuks dokumendiks, sest kaalul on liiga palju. Oldi nõus, et see küsimus ideepaberi legitiimsusest tuleks tõstatada. Kas midagi saab ehk korralduses muuta? Kiirustamine ja pealiskaudsus nii olulisel teemal on kurjast. Kõrvale ei tohiks jätta Eesti demograafide ja teiste sotsiaalteadlaste kogu mõttepärandit sel teemal ning mõistagi mitte ka kõigi ministeeriumide, ametite jt rahvastikuteemaga tegelevate asutuste arvamusi. Seda vajalikku senise mõttepärandi ja erinevate arvamuste sünteesi pole suuteline kokku panema lühikese aja jooksul isegi mitte kõige võimekamad riigiametnikud. Seda tööd peaks tegema sõltumatu ekspertidest koostatud töörühm, kuhu kuuluvad mitte ainult rahvastikuteadlased, vaid eksperdid, kes suudavad rahvastikuprotsesse integreerida kogu Eesti ühiskonna pikaajalise strateegia arengukavadesse. Üheks sisendiks sellise strateegilise arengukava koostamiseks pakkusin ekspertide abiga koostatud „Rahvastikupoliitika memorandumi“ teksti, mis minu arvates võimaldaks probleemkomisjonil ideepaberi ülesandeid ausalt täita. Selles on tabeli kujul esitatud võtmeprobleemid ja vastutavad koordinaatorid. Näiteks: probleem – “Sündimus on aastakümneid alla taastetasandi“ ja vastutav koordinaator – „Peaministri rahvastikubüroo“. Selles on ülesanne Riigikogu põhiseaduskomisjonile tegelda EV Põhiseaduse preambuli õigusjõu ebamäärasuse teemaga. Kui preambulis sõnastatud põhimõtteid viidaks ellu, poleks ju vaja olnud ideepaberiga vaeva näha. Ka valitsusasutuste põhimäärustes pole rahvastikupoliitilist osa, mida tuleks täita. Eesti ülikoolid, sealhulgas rahvusülikool, pole võtnud endale selgepiirilisi ülesandeid rahvastikupoliitika uurimiseks ja vastavasisulise õppe korraldamiseks näiteks regulaarsete rahvastikuseminaride ja konverentside korraldamiseks jne. Memorandumi vorm pole Eesti poliitikas midagi uut. Postimees teatas veebruaris 2003: „Vabariigi presidendi ja tema akadeemilise nõukogu algatusel ette valmistatud memorandum ühiskondlikust kokkuleppest jõuab täna allkirjastamiseni. (…) Memorandum tunnistab esmaseks kokkuleppepunktiks pikaajalise rahvastikupoliitika. Demograafiline surutis, asjaolu, et oleme määramas end väljasurevaks rahvaks, peakski olema põhjuste põhjuseks, miks vajame erakonnaülest, paljusid subjekte hõlmavat kokkulepet.“ Pole vaja rahvastikupoliitikaga seostada neid poliitikaid, mis juba piisavalt hästi töötavad rahvastiku jätkusuutliku arendamise võtmes, näiteks mitmed perepoliitika meetmed. Pakutud memorandum ei pretendeeri ammendamatusele. Kindlasti on ka selles puudusi. Kuid Riigikogu rahvastikukriisi probleemkomisjon võiks memorandumi võtta oma edasises töös aluseks. Tingimusel, et meedia vahendusel see rahvaga läbi räägitakse ja arutatakse. //LÕPETAMATA// Kui maa kogu välisest hiilgusest hoolimata rahvast tühjeneb, siis ei saa tõsi olla, et kõik läheb hästi. (Rousseau) JAAK UIBU, 20. detsember 2017 RAHVASTIKUPOLIITIKA MEMORANDUM RIIGIKOGULE Riigi erinevad poliitikad peavad tagama soovitud stabiilsuse rahvastiku demograafilises käitumises. Kui see ei ole õnnestunud, tuleb kindlaks teha valdkonnad ja tegurid, mis on olukorra põhjustanud, sõnastada probleemid ja kavandada lahendusteed, s.o. käivitada teaduslikult põhjendatud sündimust toetav rahvastikupoliitika. Sündimusse kui eraasjasse riik ei saa otseselt sekkuda. Seda saab teha vaid kaudselt, delikaatselt ja targalt. Vaja on muidugi Rahvastikupoliitika seadust ja selle rakendusseadust, mis tulenevad EV Põhiseadusest ja panevad kõigile põhiseaduslikele institutsioonidele ülesanded selle poliitika elluviimiseks. Memorandum ei käsitle olemasolevaid või juba mingil määral rahuldavalt töötavaid valdkondi. Memorandumit oleks vaja üle vaadata kord aastas Peaministri juures. Rahvastikupoliitika memorandum on juhendmaterjaliks täitevvõimule ja seadusandlusele. Teave rahvastiku-küsimustes on avalik, s.o. meedia kaudu kaasatakse elanikkond; infovahetus organisatsioonilises võrgus kollegiaalne. Rahvastikukriis puudutab kogu elanikkonda ja selle vastu tuleb rakendada kogu riigi ja elanikkonna potentsiaali, iga inimene osaleb oma võimalustes, sest see on eesti rahva ellujäämise küsimus. PROBLEEMID ja VÕTMEPROBLEEMID --– VASTUTAV KOORDINAATOR 1. SÜNDIMUS on aastakümneid alla taastetasandi. – Peaministri rahvastikubüroo Demograafilise olukorra tõsiduse alahindamine; poliitikute ja ametnike ettevalmistamatus, puudulik eelnõude sotsiaal-demograafiliste mõjude eel- ja järelhindamine; meedia võhiklus. – Peaministri rahvastikubüroo PS preambuli pronatalistliku õigusjõu ebamäärasus, valitsusasutuste põhimäärustes pole rahvastikupoliitilist osa. – RK Põhiseaduskomisjon PS preambul meediale ei toimi. – Kultuuriministeerium PS preambul haridussüsteemist – noorte meelsust kujundava poliitika muutmine aatelisemaks. – Haridus- ja Teadusministeerium PS preambul kohtusüsteemis. – Justiitsministeerium Riikliku vastutuse defineerimine ja sanktsioonide määratlemine. – TÜ Õigusteaduskond Ametialase lohakuse sätte ennistamine seadustes. – Riigikogu Rahvastikuseminaride etapiline käivitamine riigiasutustes. – Haridus- ja Teadusministeerium Poliitilise demograafia kujundamine. – Tallinna Ülikool Abinõude väljatöötamine sündide edasilükkamise vastu ja esmassünnitajate keskmise vanuse langetamiseks. – TÜ Arstiteaduskond Rahva ja perekonna turvalisuse ehk kindlustunde garandid. – EV Presidendi Akadeemiline Nõukogu Suurprojektide vajalikkus niigi kiduvale rahvale. – Riigikogu sotsiaalkomisjon Eesti teadussüsteemi orienteerimine rahvuse säilimisele. – Eesti Teadusnõukogu Ühiskonna arengu käsitlemine rahvastikukesksuse aspektist. – Rahvusülikool Inimõiguste ja -kohustuste tasakaalustamine. – Rahvusülikool Mittesoovitavad muutused mentaalsuses. Moraalse relativismi diktatuur ulatub poliitikasse. – Rahvusülikool Reproduktiivmeditsiinilise abi kättesaadavus. – Sotsiaalministeerium Aborditaotlejate psühhosotsiaalne nõustamine. – Sotsiaalministeerium Rahvastikufondi loomine teadustööks jms toetusteks. – Rahandusministeerium Ääremaastumine. – Maaeluministeerium Valglinnastumise piiramine. – Majandusministeerium ERARE käivitamine. – Maaeluministeerium Omanikustamine. – Majandusministeerium Regionaalsete maksuerisuste kehtestamine. – Rahandusministeerium Poliitikute ja riigimeeste isiklik eeskuju perekonnaelus. – EV President Vägivalla ohjeldamine teleprogrammides. – Eesti Rahvusringhääling 2. SUREMUS enne elukaare lõppu peaks olema välditav. – Sotsiaalministeerium Elukestva kehalise töö vajalikkus elulaadis. – Kultuuriministeerium 3. RÄNNE on loomulik rahvastikuprotsess, kuid sobimatu rahvaarvu stabiliseerimisel või suurendamisel; rände optimeerimine; kõrgtehnoloogia kasutamine töökäte puudujäägi korvamisel. – Siseministeerium RAHVASTIKUPOLIITIKA ORGANISATSIOONILINE STRUKTUUR (kujunemisel; see luuakse praktiliselt tühjale kohale, kuigi fragmendid olid olemas): Eesti rahvastiku toetusrühm Riigikogus (loodud 2015 Riigikogu liikme Rein Ratase eestvõtul ja Toompea Haridusseminari soovitusel). Rahvastikukriisi komisjon Riigikogus (2017). Peaministri rahvastikubüroo (rahvastikunõunik 2017), juurdekutsutavad eksperdid. Rahvastikuseminarid (rahvastikuaudiitorid) valitsusasutustes ja ülikoolides. Koostas Riigikogu Eesti rahvastiku toetusrühma konsultant Jaak Uibu, 01.12.2017. Memorandumit täiendatud 17.12.2017



