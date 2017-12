Nädala juubilar REIN AREN 90

Rein Aren sündis 25. detsembril 1927 Tallinnas. Isa oli raudteelane, mis tollal tähendas korda ja täpsust. Ema on poistele alati hingekasvatajaks olnud. Võib-olla lasteaiakasvatajast ema elukutse istutaski igavese uudishimu viljaka seemne tulevase mitmekülgse tundliku kunstiinimese alateadvusse.

1942. aasta sügisel avati „Pallase“ ruumides (praeguse hotelli „Pallas“ asukohal) kunstikool Kõrgemate Kujutava Kunsti Kursuste nime all, kuhu 15-aastane Rein Aren astus skulptuuri õppima. 1943. a. septembris rahuldati Kursuste direktori Arnold Matteuse taotlus nimetada õppeasutus Kõrgemaks Kunstikooliks Pallas. Õppetöö selles lõpetati 1944. aasta aprillis.

1948. aastal loodi Moskvas, Lunatšarski-nimelises Riiklikus Teatrikunstiinstituudis (GITIS) eesti stuudio. Järgmisel aastal siirdus sinna õppima ka Rein Aren. Kursuse lõpetasid 25 noort. Neist tuntumad on Ervin Abel Silvia Laidla . Moskvas erialase kõrghariduse omandanutena hakkasid nad edukalt arendama Nõukogude Eesti teatrit, filmikunsti ja televisiooni. Luues rahvuslikku kultuuri, pidasid noored oluliseks koostööd vanade meistritega ja põlvkondade sidusust.

Ita Ever

Kultuuripedagoog Tõnis Rätsep on öelnud, et annet Eestis ei andestata. Üle kahekümne aasta töötas Rein Aren Eesti Draamateatris. Väljapaistvalt üliandekas ja õrnahingeline näitleja põgenes 1973. aastal kadedate pistrike intriigide tõttu Vene Draamateatrisse pagendusse. Kuus aastat hiljem tõi peanäitejuht Mikk Mikiver ta tagasi koduteatrisse, kuhu jäi elu lõpuni.

Oli suur õnn, et nõukogude ajal sai Eesti Draamateatri kirjandusala juhatajaks tugeva kultuurivundamendiga luuletaja Paul-Eerik Rummo. Tänu Rummo valikule ja tõlkele hakkas Mikiver lavastama Draamateatris kaasaja maailmaklassikasse kuuluva inglise dramaturgi Edward Bondi näidendit „Bingo“. Rummo põhjalik, rahvast hariv kavaleht sai Teatriühingu 1979/80. aasta eripreemia.

Joonistasin kodus Järvetile Shakespeare’i kostüümi kavandit. Ants Eskola vaatas mu kavandit ja ohkas vaikselt. „Mis viga?“ pärisin. „Oleksin tahtnud Hamletit ka ajaloolises kostüümis mängida,“ ütles Ants. Voldemar Panso „Hamleti“-lavastuses oli Mari-Liis Küla valinud päevamoes oleva dekoratiivse terviklahenduse. (Küla õppis teatrikunstniku eriala Voldemar Haasi käe all Tallinnas, samal ajal kui Aren harjutas Tartus skulptuuritegemist.)

Ants Eskola ja mina olime erinevatel aegadel õppinud samas kunstikõrgkoolile ostetud ajaloolises majas Tallinna kesklinnas. Tänaseks on hinnaline plats kunstikoolimajast ära puhastatud ja reserveeritud äripinnaks. Olen tähele pannud, et ainult kunsti õppinud näitlejad oskavad tähelepanu pöörata kostüümi tähtsusele rolli olemuse lahtimõtestamiseks. Olen Soome teatrilavastajaga töötades kogenud, et Eesti omad ei osanud tookord anda lavastuskunstnikule visuaalset karakteri lähteülesannet kostüümilahenduseks.