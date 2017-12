20. detsember 2017

Olulised on turvalisus, kodulähedus, heakord, pargid ja koostöö kogukonnaga JAANUS RIIBE, 20. detsember 2017



Käesolev aasta hakkab mööda saama, ja kui veel korra tagasi vaadata, siis mööduvasse aastasse jäävad mitmed teeremondid, juurdelisandunud parkimiskohad, lauatenniselauad, uued pingid. Lisaks istutati käesoleval aastal Kristiine linnaossa üle 50 puu. Linnaosa elanike arv on kasvanud – praegu elab Kristiines 33 328 inimest. See näitab, et tegemist on atraktiivse linnaosaga, kus on hea elada ja kuhu on meeldiv oma kodu rajada.

Mul on heameel, et saame ka tänavu pühade ajal oma linnaosa vähekindlustatud peresid toetada ja neile rõõmu pakkuda. Heategevuslike ettevõtmiste raames teeme ühistööd pikaaegsete koostööpartneritega. Suur tänu siinkohal kõikidele koostööpartneritele, kes meid nendes toredates ettevõtmistes aitavad. Jõulukuul toimuvad mitmed jõululõunad ja -kontserdid ning kinokülastus. Loomulikult jagame kingipakke lastele ja ka täiskasvanutele. Kingipakid saavad 130 vähekindlustatud perekonda. Lisaks valmistab ligi 200 pakki Kristiine Tegevuskeskus, kus osutatakse erinevad teenuseid eakatele, puuetega inimestele ja lastele. Mida Kristiine linnaosale toob uus aasta? Minu prioriteetideks on turvalisus, kodulähedus, heakord, pargid, koostöö kogukonnaga. Soovin, et järgmise nelja aasta jooksul laiendaksime kergliiklusteede võrgustikku, panustaksime senisest rohkem heakorda ja teede rekonstrueerimisse. Kristiine linnaosa seisukohast on järgmise aasta eelarve linnaosale väga hea. Paljud meie kõigi jaoks olulised valdkonnad ja mõtted on eelarves kajastatud. Tallinna 2018. aasta suurimatest kuludest moodustavad 32% haridusvaldkond, 17% linnatransport ja 10% sotsiaalhoolekanne. Investeerimistegevuses moodustavad suurima osakaalu teed ja tänavad, järgnevad haridus ja kultuur. Rohkem raha heakorrale Meie linnaosa eelarves on 25% enam vahendeid heakorra tagamiseks, mis tähendab rohkem võimalusi korrastustööde tegemiseks, võimalusi paremini hooldada parke ja tänavaid. Koolid, huviharidus ja sport Juba oma esimesel tööpäeval linnaosavanemana rõhutasin, et fookusesse tuleb võtta huviharidus ja koolid. Järgmise aasta eelarves on ette nähtud Tallinna Tondi Põhikooli hoone projekteerimine ja rekonstrueerimistööde alustamine. Räägu tänava ümbrusesse planeerime juba lähiaastatel Kristiine kontserdimaja ehitamist ja selle kõrval asuva huvikeskuse Kullo renoveerimist. Minu soov on, et hakkaksime sealses kontserdisaalis tulevikus tähistama linnaosale olulisi tähtpäevi ja korraldama üritusi. Mitmele poole rajatakse jalg-, korv- ja võrkpalliväljakuid. Teede olukord paraneb, lisanduvad uued parkimiskohad Suurematest teeobjektidest lähevad järgmisel aastal töösse näiteks Energia tänav, kuid liiklusohutuse seisukohast parendatakse ka Tammsaare tee–Tondi tänava–Rahumäe tee ristmikku. Uus aasta toob ka Löwenruh’ pargi rekonstrueerimise; sinna lisanduvad uus parkimisplats ja jalakäijatesild. Järgmisel aastal alustame ka Sõpruse pst 5 hoone renoveerimisega. Eesti Vabariigi juubeli üritused Linnaosa on ette näinud ka lisavahendeid Eesti Vabariigi 100. aastapäeva tähistamiseks. Planeerime varasemast suuremaid üritusi, nagu näiteks Eesti Vabariigi aastapäevale ja taasiseseisvumispäevale pühendatud kontserdid, 100 lillepeenart Lillekülla, vastlapäev ning Vabariigi sünnipäevale pühendatud rattaretk. Tondipoiste ausamba vahetusse lähedusse rajatakse Tondi sõjakooli memoriaal. Loomulikult on eelarves Kristiine linnaosa puudutavaid ridu rohkem; tõin välja vaid mõned olulisemad. Sooviksin siinkohal kasutada võimalust ja õnnitleda kõiki Eesti Vabariigi saabuva 100. sünnipäeva puhul! Head sõbrad! Kõike paremat Teile saabuva aasta puhul – et Teie elus oleks võimalikult palju toredaid ja rõõmsaid hetki! Head saabuvat 2018. aastat! JAANUS RIIBE, Tallinna Kristiine linnaosa vanem JAANUS RIIBE, 20. detsember 2017



