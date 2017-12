Keskerakond Peipsimaal tõusutrendis

Riiklik haldusreform tõi kaardile uued omavalitsused. Need omavalitsused on senistest tunduvalt suuremad ning perspektiivis annavad erakondade poliitikale rohkem ruumi. Eriti oluline on see nendes piirkondades, kus Keskerakond seni oli tagasihoidlikult esindatud või polnud osaline võimukoalitsioonides. Üheks selliseks piirkonnaks oli ka Peipsimaa, kus tänaseks saame juba rääkida olulisest läbimurdest. Veel eelmises valimistsüklis said kaks Peipsimaa linna endale keskerakondlastest linnapea. Sellel oli ka tulemus, mis väljendus nüüd kohalikel valimistel.

Loomulikult olid need valimised, mis pidid panema kokku erinevad vallad ja linnad, väga keerulised. Suure Mustvee valla loomisel seisnes järeleandmine selles, et valimised ei toimunud ühes ringkonnas, vaid igas vallas eraldi, garanteeritud saadikukohtade arvuga. Ometi võimaldasid need valimised ka piirkonna kaugemates kantides Keskerakonnal seekord kanna maha saada. Tulemusega võib Keskerakond piirkonnas tervikuna rahule jääda. Pääseti võimule, tehti koalitsiooni. Saadi vallas rohkelt juhtivaid kohti, mis võimaldas vallajuhtimise juurde tuua kogenud keskerakondlasi naabruses olevast Jõgeva vallast.

Selge on tänaseks see, et järgmistel valimistel saab Keskerakond Peipsimaal veelgi rohkem mandaate. Keskerakonnal on selles piirkonnas tõusutrend, ning see on tähtis nüüd, minnes vastu Riigikogu valimistele. Esmakordselt üle pika aja on Keskerakonnal Riigikogu valimistel lootust võidule. Selle lootuse on toonud peaminister Jüri Ratas, kes on valijate seas erakordselt populaarne, olles üks väheseid erakondade liidreid, kes näiteks otsestel presidendivalimistel pretendeeriks kindlale võidule.