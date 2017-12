20. detsember 2017

50 (1081)



Väljaandja:

MTÜ Vaba Ajakirjandus



Austria Vabaduspartei pääses taas võimule KESKNÄDAL, 20. detsember 2017



Kui rahvuslik-konservatiivne Austria Vabaduspartei eelmine kord Austria Rahvapartei juhitud koalitsiooni läks, siis kehtestasid teised Euroopa Liidu liikmesriigid Austria valitsuse vastu sanktsioonid, kuid nüüd seda ohtu ei ole.

Eelmine kord oli 2000. aasta veebruaris. Suhted normaliseerusid aga juba sama aasta sügisel, kui saadi aru, et oli tegutsetud liiga tormakalt ja mingit ohtu, mida sensatsioonijanuline meedia esile manas, tegelikult ei olnudki. Vabaduspartei püsis siis valitsuses viis aastat. Vabaduspartei pooldab demokraatiat ja isikuvabadusi, mitte üksikisiku allutamist riigile. Ja, vastupidiselt Eestis levinud eksiarvamusele, see ei ole eurovastane erakond. "15. oktoobri valimised näitasid, et austerlased ootavad muutusi. Muutused ei tohi olla aga eesmärk omaette. Muutused peavad kindlale alusele tuginedes edendama arenguid seal, kus poliitika oli viimastel aastatel liiga nõrk, et seda teha. See alus koosneb Austria põhiseadusest, alalisest neutraliteedist, Euroopa Liidu aluspõhimõtetest, aga ka põhi- ja inimõigustest, kodanikuvabadustest ning vähemuste õigustest," öeldakse Austria uue koalitsiooni valitsemisprogrammi eessõnas, millele on alla kirjutanud Vabaduspartei juht Heinz-Christian Strache ja Rahvapartei juht Sebastian Kurz. "Sellele alusele tuginedes tahame meie kodumaa, aga ka kogu kontinendi tulevikku kujundada, ning luua õiged raamtingimused selle jaoks, et kõik ja igaüks võiks jõuda omaenda ettekujutustele vastavalt eduka eluni. Suur võimalus selleks on Euroopa Liidu Nõukogu eesistumine 2018. aasta teisel poolel," rõhutatakse samas. "Austria võtab siin juhtiva rolli, et mõningad väärarengud Euroopa tasandil saaks korrigeeritud. Eriti suureks väljakutseks kujuneb migratsiooniküsimuse lahendamine. Samavõrd oluline on peatada ülereguleerimine Euroopa Liidu tasandil, tugevdades selleks subsidiaarsuse põhimõtet." "Igal juhul pühendame ennast ühiselt sellele Euroopale ja tahame kasutada oma rolli aktiivselt, et Euroopa Liit taas õigesse, selle aluspõhimõtetele vastavasse suunda saada," teatavad Stache ja Kurz. "Ainult tugevas Euroopas saab olla ka tugev Austria." Austria uus kantsler on Rahvapartei "Wunderkind" Kurz, kuid suunda näitab selgelt Vabaduspartei, mille kätte läks ka välisministri portfell. Selle sai Karin Kneissl, ekspert rahvusvahelise õiguse ja Lähis-Ida alal, endine diplomaat. Ta tuleb väljastpoolt Vabadusparteid, kuid on esindanud meedias rahvusvahelisi küsimusi kommenteerides sellele erakonnale lähedasi vaateid. Strache hindab teda väga kõrgelt. Koalitsiooni valitsemisprogramm järgmiseks viieks aastaks (Austrias valitakse parlament viieks aastaks) on mahukas (180 lehekülge) ja sisukas. Euroopa arengu juhtpõhimõtteks tahetakse seada juba eessõnas mainitud subsidiaarsus. "Meie rahvusvahelise tegevuse mõõdupuuks on Austria ja selle elanike huvid. Samal ajal on Austria tulevik tihedalt seotud Euroopa rahu- ja integratsiooniprojektiga," märgitakse selles programmis. "Meie kodumaa on lahutamatu osa Euroopa Liidust ja ühisrahast euro. Me töötame aktiivsete ja usaldusväärsete partneritena kaasa Euroopa Liidu edasisel arendamisel, kus peab olema kesksel kohal subsidiaarsuse põhimõte." Igakülgseks debatiks Euroopa Liidu reformimise ja tuleviku teemal on kavas kutsuda Austrias kokku omaenda Euroopa Liidu tuleviku konvent, et välja töötada Austria positsioonid. Kogu valitsus keskendub sellele, et aktiivselt täita Austria rolli Euroopa Liidu eesistujana ning aidata muuta Euroopa Liidus kurssi, et see tuleks kodanikele lähemale. Kavas on võtta eesistumise ajal vastu Euroopa subsidiaarsuspakt. Mis puudutab Euroopa Liidu edasist laienemist, siis see peaks toimuma üksnes selgetele kriteeriumidele tuginedes: Lääne-Balkani riike võetakse vastu vastavalt konkreetse riigi edusammudele, Türgile öeldakse selgelt ära. KESKNÄDAL



