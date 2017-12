20. detsember 2017

50 (1081)



Väljaandja:

MTÜ Vaba Ajakirjandus



Kesknädal jätab endale õiguse

kommentaare tsenseerida Juhtkiri Poliitika Majandus Nädala nupud Ajalugu Maailm Kultuur Lugejakirjad Varia Autorollo

Kontakt Tellimine Loe mujalt Avaleht Sisukord Kõik artiklid Otsing Arhiiv



Küsimused Raul Rebasele KESKNÄDAL, 20. detsember 2017



Meediaekspert Raul Rebane rabas Eesti meediamaastikku halva uudisega. Eelmisel nädalal (11. detsembril) kirjutas ta Postimehes, et igasugused rahaeraldised Venemaa telekanalitele tuleks võimalikult kiiresti lõpetada. Oma nõudmiste kinnituseks esitas ta üht ukrainlaste uurimust, et Venemaa tähtsaimad telekanalid PBK, RTR ja NTV kajastavad oma uudiste- ja poliitikasaadetes teisi riike negatiivselt.

KESKNÄDAL, 20. detsember 2017 Raul Rebase meelest annab kõnealune uuring tugevad argumendid selleks, et Tallinn lõpetaks eetriaja ostmise PBK-lt, mis olevat „poliitiline, eetiline, majanduslik kui ka kommunikatsiooniteoreetiline absurd“. Seda enam, et Venemaa põhiliste telekanalite eesmärk olevat valmistada Venemaa elanikkonda ette „potentsiaalseks konfliktiks Läänega“ ja luua argumendid, et Venemaal on õigus üle võtta nõrk ja jagatud Euroopa. Jättes siin kõrvale Ukraina ja mõnede teiste ekspertide ennustused, et kohe-kohe puhkeb Venemaa uus konflikt Läänega ning et selle ettevalmistamiseks on head igasugused vahendid eesotsas meediaga, pööraks tähelepanu sellele, mida Rebane nõuab Tallinna linnavõimult. Nimelt seda, et võimalikult kiiresti lõpetataks igasugused rahaeraldised Venemaa telekanalitesse. Ta esitab ka mitmeid küsimusi stiilis: milliste argumentidega ikka põhjendatakse raha kulutamist Vene kanalitele ning miks ühel linnal on oma meediastrateegia, mis erineb riigi kommunikatsioonistrateegiast? Ning lõpetuseks küsimus „Kas Tallinn on riik või linn?“. Kui lõpust alustada, siis vastuseks on: Tallinn on linn ning Eesti riigi pealinn ka vastava seadusesätte alusel. Meediastrateegiaid ning kommunikatsioonikavu ja -plaane aga ei koosta mitte ainult riigid ja linnad, vaid ka iseseisvad institutsioonid, asutused ja ettevõtted. Seda seepärast, et üht ja õiget meediastrateegiat kõigile on keeruline teha. Või soovib Raul Rebane seda pakkuda? Siit siis ka küsimused Raul Rebasele: 1) Kas peate õigeks ühtset meediastrateegiat riigile ja pealinnale? 2) Kui peate õigeks, siis milliste argumentidega? 3) Kas Teil on näiteid, et teised EL-i riigid teeksid midagi sellesarnast? 4) Kui neid näiteid ei ole, siis tahaks kuulda argumente, miks Eesti peaks tegema nii erakordse erandi? Ning lõpetuseks: 5) Kas Raul Rebane ise vaatab PBK Eesti-uudiseid? Seal on näidatud näiteks seda, kuidas Tallinn rajab vabariigi juubeliks 100 mänguväljakut või kuidas Eesti ametkonnad said hästi hakkama Euroopa Liidu eesistumisega. Eesti peamistes teleuudistes kajastatakse niisuguseid asju väga napilt. Rahvusringhäälingu uudistesaade AK jookseb hoopis Keskkriminaalpolitsei värava taga auto järel, et püüda pildile kahtlustuse saanud eraettevõtjat. Seega: ennem, kui Ukraina nägemust Tallinnale peale suruda, tuleks hoopis süüvida Eesti telemaastikku ning välja pakkuda sinna sobivaid lahendusi. Kesknädal



Viimati muudetud: 20.12.2017 Jaga |



Tagasi uudiste nimekirja



Nimi

E-mail



Loe kommentaare (36)