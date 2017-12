Jõgeval kõlas sõnum jõulurahust

20. detsember 2017

Seejärel koguneti kultuurikeskuse ette, kus üle-eestilise jõulurahu kuulutas välja Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku piiskop Joel Luhamets. Ta toonitas, et jõulurahu väljakuulutamine on hetk, mida inimesed oma hingele väga vajavad.

„Piiskop Joel Luhamets mõtestas hästi lahti üle-eestilise jõulurahu tähenduse. Vallavanem Aare Olgo toonitas oma sõnavõtus inimlikkust ja vastastikust mõistmist, mida me pärast haldusreformi loodud suures Jõgeva vallas igati vajame; tema kõnes oli tunda kogenud omavalitsusjuhi elutarkust. Südantliigutavalt mõjus ka Tallinna Poistekoori kontsert,“ arvas Vaimastvere perearst Malle Kopa, keda on korduvalt valitud Jõgeva vallavolikogusse.

Üleriigilise jõulurahu Jõgeval välja kuulutamise traditsioon sai alguse sellest, et seoses Eesti külmarekordiga (-43,5°C) kutsutakse Jõgevat külmapealinnaks ja siin asub ka Jõuluvana jõulukodu.

Erilise tähendusega on seegi, et mõni päev enne jõulurahu väljakuulutamist kinnitas Jõgeva vallavolikogu valla sümboolika, kus kesksel kohal on lumehelbeke