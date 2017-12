20. detsember 2017

Kui tegevjuht ei mõista 20. detsember 2017



Üks suurettevõtte juht, Tele2 tegevdirektor Argo Virkebau teatas, et 95% inimestest jääb uue maksusüsteemiga hätta ja et nende jaoks on see õudusunenägu.

Milleks selline rumal paanika? Mis on uuel aastal uutmoodi? Maksuvaba tulu suureneb 6000 euroni. Sotsiaalamet arvutab ilma mingi avalduseta maksuvaba osa ja ükski pensionisaaja ei pea muretsema. Kui pensionisaaja käib ka tööl, siis on temal kaks valikut: kas kirjutab avalduse tööandjale või ei kirjuta. Tihti ületavad pensioni ja töötasu maksuvaba osa aastas 6000 euro piiri ning siis on vajalik paluda raamatupidajal rakendada miinimumist üle ulatuva osa suhtes tulumaksu mahavõtmist, et järgmisel aastal tuludeklaratsiooniga mitte juurde maksta. Ei usu, et see oleks meie inimestele arusaamatu. Segaduse tekitas see avalduste jutt. Varem polnud seda vaja, sest üldjuhul võeti brutopalgast tulumaks maha. Samas on töötajale antud võimalus kasvõi igakuiselt avaldus esitada, kui ta teisiti ei saa. See muidugi teeb raamatupidaja töös vajalikuks arvutusmudeli muutmise. Ühe hiirekliki teie maksutabelis. Aga tegevjuht jätkab: “Inimesed ei oska aasta alguses oma tulusid ennustada ning võtta vastu otsust, millise summa pealt nad peaksid tulumaksu tasuma. Eriti keeruline on see näiteks müügiinimestel, kelle sissetulek pole fikseeritud ja kõigub kuude lõikes. Lisaks veel nüanss, et kui inimene teenib kasvõi ühe kuu kõrget tasu, siis muutub tema senine prognoos kehtetuks.” Selle pika jutu peale kõlbab selgituseks vaid üks lause: las raamatupidaja teeb oma tööd, võtab maksud maha, ja kui tekib ülemakse, saate kõik ilusasti järgmisel kevadel tagasi. Ei mingit peavalu. Nii, nagu oli siiamaani. Paanikategijatel on hoopis omakasud sees. Maksumuudatused pensionäridele ja töötajatele on tehtud valitsuskoalitsiooni poolt. Rahvale jääb rohkem raha kätte. Loomulikult püüavad vastased igati segadust külvata, sest nemad seda ei suutnud ega osanud teha. Selge kahjurõõm! On arusaamatu, kuidas ettevõtte tegevjuht julgeb nimetada Eesti inimeste enamust rumalateks. Mingit raskust uue maksusüsteemi kasutamises pole. Pigem püütakse selliste artiklite ja uudistega maksusüsteemi halvustada. Seega siis – 95% inimestest on täiesti juhmid ega oska ilma targa juhi suunamiseta isegi oma tulusid ennustada… Sellises valguses võib vaid imeks panna, mismoodi nii paljud suudavad kodulaenu võtta ja autosid liisida. Jätame kõik lollused ja segaduspaanika vanasse aastasse! Naudime jõulurahu ja oleme uuel aastal veel tublimad!



20. detsember 2017