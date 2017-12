20. detsember 2017

50 (1081)



Väljaandja:

MTÜ Vaba Ajakirjandus



Kesknädal jätab endale õiguse

kommentaare tsenseerida Juhtkiri Poliitika Majandus Nädala nupud Ajalugu Maailm Kultuur Lugejakirjad Varia Autorollo

Kontakt Tellimine Loe mujalt Avaleht Sisukord Kõik artiklid Otsing Arhiiv



Aasta ebaõnnestujad 20. detsember 2017



Kesknädala hinnangul moodustavad aasta läbipõrujate esikolmiku EKRE, Tegusa Tallinna ja Savisaare valimisliit ning Hanno Pevkur.

Enne kohalikke valimisi lubas EKRE, et saab kõikjal võimule. Aga mida see kihutuskõnet pidav kolmainus – isa-poega Helmed ja Jaak Madison – suutis pakkuda? Suurt midagi! EKRE pole kunagi saanud valitseda, olgugi et väga tahaks. Suurele propagandale ja raharaiskamisele vaatamata ei saadud ühtki vallavanemakohta, saadi vaid üks volikogu esimehe koht Raplas. Tuleb välja, et tark valija ei võta EKRE jaburdusi tõe pähe! Teiseks meenub Tegusa Tallinna ja Savisaare valimisliidu põrumine. Üks koht Tallinna linnavolikogus oli mõru pill, mis tuli Edgar Savisaarel ja tema toetajatel pärast kohalikke valimisi alla neelata. Kahjuks unustas häältemagnetiks võetud Edgar Savisaar ära tõsiasja, et tema pole enam Keskerakonna esimees ja et rahvas usaldab peaminister Jüri Ratast. Lisaks kõigele oli Savisaar asunud kandideerima selle erakonna vastu, kelle asutajaliige ta on. Ja tehes seda veel koos Jüri Mõisaga, kes on aastakümneid olnud nii tema kui ka Keskerakonna põline vastane. Toetudes Savisaare nimele ja ajades lausa vastupidist poliitikat, ei saanudki olla teistsugust tulemust. Seda rikkad ärimehed Urmas Sõõrumaa ja Jüri Mõis lahti mõtestada ei suutnud. Selle aasta käärvaht Reformierakonnas tõi läbikukkujate TOP-kolme ka Hanno Pevkuri. Euroopa Komisjoni volinik, Reformierakonna endine juht Andrus Ansip ei hoia erakonna praeguse liidri Hanno Pevkuri vigade üleslugemisel värve kokku. „Kui sa oled juht, siis juhi, ja ära halise. Ära kurda, et inimesed, keda sind on valitud juhtima, on valed inimesed. Pidev sisevaenlase otsimine ei ole juhile kohane. Juht peab probleeme lahendama ja juhitavaid liitma, mitte ise probleeme tekitama või olemasolevaid probleeme võimendama,” käratas endine ülemus tänasele. Reformierakond ostab kommunikatsioonisuhete teenust sisse ettevõttelt Agenda PR , millele tasutakse teenuse osutamise eest 6000 eurot kuus. Delfi andmetel ei tegele Agenda PR mitte terve Reformierakonnaga, vaid pelgalt esimehe Hanno Pevkuri maine kujundamisega. Seega siis tulemuseta töö, ja maha tuleb kanda ka 72.000 eurot, mis tuulde paisati. Uuel aastal ollakse targemad ja otsitakse parteile uus esimees. Kui käidi välja Kaja Kallase nimi, siis mängis too tüdruk kaua pimesikku: et miks nüüd nii kiiresti ja miks mina ei teadnud sellest midagi? No kuule, sms-id oma isaga, telefonijutud pealekauba! Tähtsam oleks teada, kas Kaja Kallase juhtimisel saaks Reformierakond valitsuse tasandil Keskerakonna jaoks parketikõlbulikuks. Kas Reformierakond oleks võimeline minema koalitsiooni Keskerakonnaga? Vastused saame siis, kui Reformierakond muudab oma senist agendat ja asub Eesti rahva poolele, aga mitte ei vastandu hästijuhitud valitsuskoalitsioonile. Nii lihtne see ongi.



Viimati muudetud: 20.12.2017 Jaga |



Tagasi uudiste nimekirja



Nimi

E-mail



Loe kommentaare (49)



20. detsember 2017