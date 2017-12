Vastu võetud seadus peidab tubakatooted poelettidelt

13. detsember 2017

Riigikogu sotsiaalkomisjoni liikme Igor Kravtšenko sõnul on vajalik seadust karmistada, et rahva tervist kaitsta. „Rahva tervis on riigi südameasi ja tõhusama kaitse tagamiseks karmistame meetmeid, et vähendada tubakatoodetest ja nendega seonduvatest toodetest tuleneva sõltuvuse levikut ühiskonnas,“ ütles Kravtšenko. „Laiemat pilti vaadates on passiivse suitsetamise ohvreid väga palju ning järgnevate põlvkondade nimel tuleb ennetustööd alustada rohujuuretasandilt, et vähendada toodetega seonduvat negatiivset tervisemõju,“ lisas Keskerakonna rahvasaadik.

Seaduse muudatusega piiratakse nii e-sigarettide kättesaadavust kui ka tarvitamist. Elektroonilise sigareti kasutamine on edaspidi lisaks lasteasutustele keelatud kõigis teistes suitsetamiseks keelatud kohtades. Lisaks kehtestatakse nõuded elektroonilise sigareti nikotiinisisalduseta vedeliku koostisele ja puhtusele ning keelatakse tubakast erinevad maitsed e-sigarettides.

Viimane tubakaseaduse muudatus jääb pooleteise aasta taha, kui karmistati tubakatoodete pakendamise ja märgistamise nõudeid vastavalt Euroopa Liidu õigusele. „Toonane muudatus on oma mõju juba avaldanud ning kolepildid suitsupakkidel raputasid ühiskonda korralikult. Mõningatele andmetele tuginedes oleme suutnud pooleteise aastaga vähendada suitsetajaid 10 protsendi võrra,“ sõnas Kravtšenko.

Seadus jõustub 1. juulil 2019

Viimati muudetud: 13.12.2017

