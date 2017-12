Alkoholiaktsiisi tõusu langetamine läbis esimese lugemise

13. detsember 2017

Valitsuskabineti otsuse kohaselt soovitakse alkoholiaktsiisi tõus teha kavandatust poole väiksem. Riigikogu liige Erki Savisaar sõnas, et alkoholiaktsiisis tuleb arvesse palju erinevaid tegureid, millest olulisim on aga inimeste tervis. „Alkoholiaktsiisi tõstmine kavandatust poole võrra arvestab piirikaubanduse mõju, vähendab võimalikke eelarveriske ja tuleb vastu väikekaupmeestele. Samas on mõningane aktsiisitõus alkoholi kättesaadavuse piiramiseks vajalik,“ sõnas Savisaar.

Riigikogulase sõnul tuleb mõista, et Eesti inimeste ostujõud on kasvanud ning on märgatavalt suurem kui Lätis. Seetõttu on alkohol muutunud siinpool piiri aastatega tegelikult järjest kättesaadavaks. “Alkoholipoliitika roheline raamat rõhutab, et alkohol ei tohi võrrelduna sissetulekutega odavamaks muutuda, vaid peaks kallinema. Suhteliselt madal hind ja alkoholi kui mõnusa elustiili reklaamid on alkoholitootjate kasumeid küll kenasti kasvatanud, kuid ühiskonna jaoks olulisemad põhimõtted on jäänud tagaplaanile,“ rääkis Savisaar.

Ta lisas, et aktsiisitõusu mõju näiteks õlle hinnale on väike ning loodetavasti ei kasuta alkoholitootjad ja müüjaid aktsiisitõusu enda kasuks ära. „Tänasega võrreldes tõuseks aktsiisitõusu tõttu 0,5liitrine õllepudel 3 senti,“ rõhutas Savisaar, kelle sõnul pole aga riigimaksud enamjaolt kõige suuremad hindasid mõjutavad tegurid. Ta tõi näite, et lõunanaabri juures on odavamad ka teised kaubagrupid, millel Eestis aktsiisi pole. „Tuleb arvestada, et Lätis on Eestist ka protsendi võrra kõrgem käibemaks,“ sõnas Savisaar.

Riigikogulane tõdes, et juba 2015. aastal alanud piirikaubandus Eesti-Läti vahel on kahtlemata murekoht, mida tuleb jälgida ning kus vajadusel tuleb teha korrektuure, nagu seda valitsus ka tegi. Alkoholiaktsiisi tõstavad järgmisest aastast ka Läti ja Soome.

