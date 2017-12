Belobrovtsev: opositsiooni kriitika linnavalitsuse suunas seoses telesaadete ostmisega PBK-lt ei ole tõsiseltvõetav

13. detsember 2017

„Opositsioon on võtnud oma pühaks kohuseks kritiseerida Tallinna linnavalitsust selles, milliseid kanaleid valitakse venekeelsete elanike informeerimiseks linnas toimuva kohta. Sama jutt kordub kahjuks igal aastal,“ ütles Tallinna abilinnapea Vadim Belobrovtsev. „Selle kriitika kõige kahetsusväärsem osa on aga see, et levitatakse valeinformatsiooni. Näiteks pole Pervõi Baltiiski Kanal (PBK) vene riigi telekanal, vaid Riias tegutsev eraettevõte, kellega linn sõlmibki lepinguid. Seega ei ole tõsiseltvõetav jutt sellest, et linnvalitsus toetab vene riigi kanalit. Lisaks valmistavad linnavalitsuse tellitud saateid Eestis hästi tuntud kohalikud ajakirjanikud, seega igasugune side Venemaaga puudub. Opositsiooni poliitikud kas ei viitsi asjasse süveneda või levitavad meelega valeinfot“.

Belobrovtsev mainis, et viimase paari aastaga on kohalike vene keelt emakeelena kõnelevate inimeste ligipääs omakeelsele informatsioonile katastroofiliselt vähenenud. Eestis ei ilmu enam ühtegi venekeelset päevalehte, keskseid nädalalehtigi on jäänud paar-kolm tükki ja needki kitsa suunitlusega – näiteks, Delovõje Vedomosti (Äripäeva venekeelne versioon) ja tabloid MK-Estonia. Seega meediakanaleid, kust ammutada adekvaatset venekeelset infot Tallinna ja Eesti kohta, jääb üha vähemaks. Seetõttu on üsna loomulik, et linn kasutab kõiki olemasolevaid võimalusi, et seda lünka täita.

„Nõustun linnapea Taavi Aasa arvamusega, et Tallinnal on tarvis teavitada inimesi nii, et nad igapäevaeluks vajaliku teabe kätte saavad. Ja selleks tuleb kasutada neid kanaleid, mida venekeelne elanikkond jälgib, mitte neid, mis on ühe või teise poliitiku või analüütiku arvates „õiged“. Peab tõdema, et riigil on kodutöö pikki aastatid tegemata jäänud ja telekanal ETV+ sündis alles paar aastat tagasi, nüüd jääb see oma vaatajareitingutelt oluliselt PBK-le alla, ning on loomulik, et linn kasutab venekeelsete elanike informeerimiseks nende seas kõige vaadatumat kanalit,“ lausus Belobrovtsev.

IRL-i esindaja Tallinna linnavolikogus Raivo Aeg kurdab, et „opositsioon saab siinkohal pelgalt küsimusi esitada, nende käed on muudatuste tegemiseks jäänud siiani aga lühikeseks“. „Lisaks meeldetuletuseks, et käesoleva aasta kohalike valimiste järel kutsus Tallinnas valimisi võitnud Keskerakond kõiki teisi erakondi koalitsiooniläbirääkimisteks ühise laua taha, ent just IRL oli esimene, kes loobus sellest koheselt, jäädes sellega nn mugavustsooni: olla opositsioonis, kritiseerida ja mitte millegi eest vastutada. Sellist lähenemist ei saa kuidagi konstruktiivseks nimetada,“ ütles Tallinna abilinnapea Vadim Belobrovtsev.

Viimati muudetud: 13.12.2017

Jaga

|