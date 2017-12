Appi, ahistatakse!

Eesti EU-eesistumise ajal püüame igati aujärjele tõsta meie digi-riiki, kuigi kostab hääli, et Madalmaades ollakse meist ees. Meilgi rehkendab riik, et kodanik on selline loru, kes unustab oma kohustused riigi ja ühiskonna ees ning et nüüd on aeg teda tagant torkima hakata. Palutakse kenasti nõusolekut sinu asjatoimetustel silm peal hoida ning postkasti hakkab potsatama meeldetuletusi, juhendeid ja muud tarkust. Näiteks kuu esimesel päeval kell 00.01 teatatakse: sinu sõiduriist tuleb üle vaadata selle kuu jooksul.