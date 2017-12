Lahjendatud taliolümpia

Eelmisel nädalal määras ROK Venemaa olümpiakomiteele dopinguskandaalide tõttu olümpial võistlemise keelu, kuid need sportlased, kes suudavad enda puhtust tõestada, saavad olümpial neutraalse lipu all võistelda. ROK-i teatel moodustatakse kutsutud sportlastest nimekiri, mis pannakse kokku sõltumatu dopingukomisjoni poolt. Neil sportlastel ei tohi olla minevikust dopingurikkumisi ning nad peavad enne olümpiamänge läbima dopingukontrolli. Nagu neid kontrollinguid veel vähe tehtaks!

Venemaa sportlased, kes enda puhtust tõestavad, võistlevad nimetuse all „Olümpiasportlane Venemaalt“, lühendina OAR. Sama liiginimetus on ka sportlaste võistlusdressil ning nad võistlevad olümpialipu all. Kullavõidu korral mängitakse sportlasele olümpiahümni. Venelased on lubanud sel nädalal otsustada, kas soovivad olümpiale võistlema minna neutraalsetena.