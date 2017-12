Keskerakond kasvatas populaarsust

Kui Riigikogu valimised toimuksid homme, annaks oma hääle Keskerakonnale 29 protsenti valijatest. See on kahe protsendipunkti võrra enam kui novembris.

Populaarsuselt teine erakond on Reformierakond 24 protsendi suuruse toetusega.

Keskerakonna esimees, peaminister Jüri Ratas näeb populaarsuse kasvu taga nii tulumaksureformi kui ka keskendumist sotsiaalküsimustele. Toetuse kasvu olulisima põhjusena tõi Ratas välja tulumaksuvaba miinimumi tõusu 500 euroni. Tema sõnul näitavad küsitlustulemused selgelt sedagi, et rahvas hindab tänast valitsuskoalitsiooni. Valitsuserakondade toetus ületab opositsiooni oma juba ligi 10 protsendipunkti võrra. „Reformierakonna rünnakud ning püüd maksureformi alal segadust külvata pole neile edu toonud. Olen kindel, et suurem osa Eesti inimestest peavad sidusamat ja õiglasemat Eestit hoopis olulisemaks, kui vaid maksusüsteemi näilist lihtsust või 36 euro maksmist enam kui 2100-eurosest palgast,“ tõdes Ratas.