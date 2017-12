Simson: Reformierakond ootab võimalust teha kingitus jõukamatele kõigi arvelt

Vikerraadio saates Uudis+ sõnas Reformierakonna juht Hanno Pevkur, et tulumaksuvaba miinimum 500 eurot peaks kehtima kõigile. Võimaliku katteallikana tõi Pevkur välja tarbimismaksude ja käibemaksu tõusu. „Tulumaksuvaba miinimum 500 eurot kõigile tähendaks, et näiteks 2100 eurot teenivale inimesele teeks Reformierakond igas kuus 100-eurose kingituse madalamat palka teenivate inimeste arvelt,“ rõhutas Simson. Järgmisel aastal tuleks 2100-eurose ja rohkema sissetuleku puhul maksta 36 eurot tänasest enam.

36 euro asemel sooviks Reformierakond tõsta aga käibemaksu, mis tähendaks kõigi kaupade ja teenuste hinnatõusu. „Reformierakond võtaks lahke kingituse jaoks raha kõigilt. Sest käibemaksu tõusuga kallineksid esmatarbekaubad, toasoe, aga ka kütus,“ tõi Simson välja ning lisas, et senisest veidi enam maksmine ei tohiks olla ligi kahte keskmist palka teenivale inimesele liialt kurnav.

Keskerakonna aseesimees lisas, et Eestis on liialt kõrgelt maksustatud just madalat ja keskmist palka teenivad inimesed ning on kahju, et Reformierakond ei arvesta palgataseme tegelikku seisu. „Mediaanpalk, millest pooled inimesed teenivad vähem, on 900 eurot. Võtta nendelt inimestelt läbi käibemaksutõusu raha, et toetada 2000 eurot teenivaid inimesi aastas 1200 euroga, on vale, kuid selline on kahjuks alati olnud Reformierakonna poliitika põhimõte,“ sõnas Simson.

Järgmisel aastal tõuseb tulumaksuvaba miinimum 500 euroni. Kuni 1200-eurose kuusissetulekuga inimesed saavad järgmisel aastal 64 lisaeurot ehk 768 eurot aastas tänasega võrreldes juurde. Võidavad ka need, kelle kuusissetulek ei ületa 1776 eurot. Maksimaalselt 36 eurot hakkavad lisaks maksma aga need, kelle sissetulek ületab 2100 eurot kuus.

