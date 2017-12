Käsk on täitmiseks…

Vastu vaielda ei saa, käsku tagasi võtta samuti mitte. Päevakäsk avaldati ERR-i uudisteportaalis. Järelikult on see ametlik.

Vene-aegu oli asi lihtne. Brežnev või Gorbatšov ütles, ja Poliitbüroo vormistas ära.

Mida aga teeb keemaaetud Reformierakond?

Alles see oli, kui tülitseti auesimehega ja too läks lööduna tagasi Euroopa avarustesse.

Nüüd on Siim Kallas jälle kodumail, ja tundub, et jäme ots on tema käes.

Samas ei saa mööda minna kodusest ajaloost. Ja ühest hoiatavast näitest. Oli Eestis Reformierakonnaga sarnaselt suur Koonderakond Tiit Vähi looduna ja juhituna. Selles mindi kaklema. Juhiks trügis Mart Siimann ja paari aasta pärast lõpetas kogu partei tegevuse Andrus Öövel. Kõik nende deklareeritud väärtused hajusid poliittolmus.

Reformierakonna pattude nimekiri on nii pikk, et selle ettelugemise kohta kõlbaks tänapäevastatuna köstri ütlus Lutsu „Kevadest”: „Jumala päikene läheb enne looja, kui Reformierakonna patud üles loetud saavad.“

Milliseks kujuneb Reformierakonna jätkuv saatus opositsioonis?

Kristen Michal hõiskas: „Oma kõikvõimsust ümber lükkama olen viimane!” Jutt oli küll Kuu peale saatmisest, aga vahet pole. Parteikaklustes on kõik väljendid sobivad. Ka linnapeaks kandideerimine läks tal hiljuti untsu.

Igatahes ajastus on kaugeleulatuv. Isa tuli koju, tütar lubas sama teha – ja kohe olevat teda ka ühes tagatoas esitatud parteijuhi kandidaadiks.

Keda siis Kesknädala arvates parteijuhiks pannakse?

Kaja Kallas on veel oskamatu. Ja vastuseis temale teatud mõjukate erakonnaliikmete seas on ilmne. Vaata kuidas tahad, sõelale jääb vaid Jürgen Ligi ise. Selgelt poolt mitte valinud Ligi näib olevat justkui kompromisskandidaat, kes suudaks rahustada vaenutsevaid osapooli.

Kui Reformierakond sooviks veel kunagi valitsusse jõuda, siis peaksid nad muutma oma poliitikat ja loobuma arusaamast, et Reformierakond on eksimatu ja et need, kes oravatega ei nõustu, on kõik Kremli-meelsed ja lumpenid. Teiste sildistamine on teil, reformierakondlased, alati käepärane tegevus.

Teine mõjukas seltskond Reformierakonnas on Rosimannuste juhitud tiib. No aga needki on ennast nurka mänginud seoses Autorollo-skandaaliga. Värske Riigikohtu korruptsioonilahendi uudise, mis seotud Keit Pentus-Rosimannuse isaga, peitis ERR-i uudisteportaal kiiresti tagumiste pinkide taha.

Kaua võib pimesikku mängida? Rahval on ammu silmad lahti.

INDREK VEISERIK

Viimati muudetud: 13.12.2017

