Ajaleht Postimees käitub nagu oleks ise riigijuht

13. detsember 2017

Vastulause on asjaseletav:

Eesti Tõusigade Aretusühistu teatas oma pressiteates, et need väited ei vasta absoluutselt tõele, sest tõuaretustoetusi maksti siiski kogu emistekarja pealt. „Postimehe anonüümse allika jutt on ebapädeva ja antud teema spetsiifikat mitte tundva inimese jutt. Eriti narr on midagi heita ette maaeluministrile, kelle määrus aitab lahendada sektoris valitsevat katastroofilist seisu. Veelgi absurdsemad on süüdistused asjasse mitte puutuva majandusministri suunal,“ teatas ühistu nõukogu esimees Urmas Laht.

„HKScani omanikud ja omanike esindajad olid teadlikud ja nõus kõigi tehingutega, millega seoses meile täna etteheiteid tehakse. Selle kohta on olemas juhtorganite otsused, korraldused, juhtorganite liikmete e-kirjad jms. Mingisugust omastamist, rahapesu ega kahju tekitamist pole toimunud," vastasid Soorm ja Tuvi.

Pole ka midagi imestada, sest soomlaste omandis olev firma on kahjumis ja nüüd otsitakse kunstlikult süüdlasi. Eesti rahvale on kõige tähtsam see, et prokuratuur kinnitas: Simsonil puudub seos Soormi kahtlustamisega.

Mida ette võtta Postimehega, kes vägisi käitub nii nagu tema oleks ise riigijuht?

Siin kajastub ilmselt Postimehe omaniku Margus Linnamäe käekiri. Tema määrab ainuisikuliselt, millest-kellest ja millises toonis tuleb ajalehel peatoimetaja Lauri Hussari juhtimisel kirjutada.

Mis on Postimehe käitumise taga? Kas see on vimm valitsuse, rahva või kelle vastu? Kas siia on segatud ka Reformierakonna kaklevad osapooled? Ja lõpuks, milles siis majandusminister Kadri Simson süüdi on, et teda on vaja lõputult usutleda?

Peaminister Jüri Ratas kinnitas: „Kadri Simsoni seostamine Teet Soormile esitatud kahtlustusega on alatu! Toetan Simsoni jätkamist ministrina.“ Kas see lause ka kunagi Postimehe toimetuse teadvusesse jõuab?

Viimati muudetud: 13.12.2017

