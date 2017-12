„Pealtnägija“ rünne Mihhail Kõlvarti vastu ebaõnnestus

13. detsember 2017

„Sellel nädalal kuuleme jahmatavat ülestunnistust altkäemaksust. Kes on see kamikadze, kes sellest räägib; mis on see tuntud avalik asutus, kus korruptsioon väidetavalt lokkas, ja miks iseenda sõnul kuriteo toime pannud inimene ülestunnistusega välja tuleb?” Seda lubati vaatajatele enne saadet.