Püsiasustusega väikesaarte nimistusse lisamine sai selged kriteeriumid

06. detsember 2017

Keskerakondlasest riigikogu liikme Jaanus Karilaiu sõnul vajas seadus kaasajastamist ning sai seeläbi konkreetsed kriteeriumid. „Kui varasem seadus loetles püsiasustusega väikesaared nimeliselt, siis uue seaduse järgi pääseb nimistusse väikesaar, kus elab rahvastikuregistri andmetel vähemalt viis inimest ning mille pindala on kuni 100 ruutkilomeetrit,“ ütles Karilaid. „Varasemalt pidi riigikogu otsustama, kas väikesaar nimekirja lisada, mis omakorda tähendas seadusemuudatust. Nüüd on konkreetne mõõdupuu ees ning suur töö jääb ära,“ täpsustas riigikogu õiguskomisjoni esimees.

Uude väikesaarte nimekirja arvatakse kõik senised ning uued kriteeriume täitvad väikesaared. Hetkel kuuluvad nimistusse Abruka, Kihnu, Kesselaid, Kõinastu, Manija, Osmussaar, Piirissaar, Prangli, Ruhnu, Vilsandi ja Vormsi. Seaduse jõustumisel hakkavad sinna kuuluma ka Aegna, Naissaar ja Väike-Pakri saar.

Teise olulise uuendusena lubatakse edaspidi väikesaartel inimesi sõidutada veoauto kastis, mis on kohalikel küll tavapärane praktika, kuid millel puudus seaduslik alus. „Kui reisijatele on tagatud mugav, ohutu koht ja sõidukiirus ei ületa 40 kilomeetrit tunnis, on selline sõiduviis lubatud. Kohalikele on tegu positiivse uudisega, sest suvel on sellisel viisil inimeste sõidutamine saartel lausa turismimagnet,“ täpsustas Kaljulaid.

Riigieelarves on väikesaarte toetuseks määratud 416 000 eurot ning saarevahtide ametikoha täitmiseks kogusummas 101 000 eurot aastas. Uute saarte tõttu suurendatakse väikesaarte toetuse eelarvet ligi 62 000 euro võrra, mille hulgas ka saarevahi toetus.

Eelnõu kohaselt jõustuvad seadusemuudatused 1. jaanuarist 2018.

Viimati muudetud: 06.12.2017

Jaga

|