Riik suurendab Tsernobõli veteranide toetust

06. detsember 2017

Riigikogu Keskerakonna fraktsiooni liige Dmitri Dmitrijev tunnustas valitsust ja riigikogulasi toetuse eest Eestis elavatele Tšernobõli katastroofi likvideerijatele, kes jätsid oma tervise 31 aastat tagasi Pripjati. Valitsuse sammu toetas ka Eesti Tšernobõli Ühingu juhatuse esimees Jüri Reinmann, kes nimetas seda auvõla tasumiseks veteranidele. „Neid inimesi, kes oma eluga riskides sinna sunniti, ei ole palju ja igal aastal nende arv väheneb. On väga oluline, et toetame nende inimeste võimalust tegeleda oma terviseprobleemidega ja et riik neid märkaks,“ rõhutas Dmitrijev.

Riigikogu liige sõnas, et Keskerakond on aastaid nõudnud Tšernobõli aatomielektrijaama avarii tagajärgede likvideerimises osavõtnud veteranide õiguste tagamist võrdsetel alustel ning tal on hea meel, et tänane otsus puudutab ka ligi 1400 määratlemata kodakondsusega ja naturalisatsiooni korras kodakondsuse saanud inimest. „Mul on hea meel, et paljude aastate töö tõttu on vilja kandnud ning suureneb toetus praeguselt 192 eurot 230 eurot kõigile, kelle ühiste jõupingutuste tulemusena kõrvaldati Tšernobõli katastroofi tagajärjed,“ sõnas Dmitrijev, kes lisas, et valitsuse otsus on taaskord samm võrdsema ühiskonna ja inimeste õiglasema kohtlemise poole.

Seadus näeb ette sotsiaaltoetuse isikule, kes saadeti Eestist sunniviisiliselt tuumakatastroofi piirkonda katastroofi tagajärgi likvideerima. Toetuse suurus on 230 eurot kalendriaastas. Toetusele on õigus nendel, kes on seda saanud okupatsioonirežiimide poolt represseeritud isiku seaduse alusel, samuti naturalisatsiooni korras kodakondsuse saanud isikutel ning määratlemata kodakondsusega inimestel, kes elavad Eestis pikaajalise elaniku elamisloa, alalise elamisõiguse või tähtajalise elamisloa või tähtajalise elamisõiguse alusel. Toetuse saamiseks tuleb esitada Sotsiaalkindlustusametile ühekordne taotlus. Toetust makstakse ka isikule, kellele on määratud ja makstakse soodustingimustel vanaduspensioni okupatsioonirežiimide poolt represseeritud isiku seaduse alusel. Eestist saadeti Tšernobõli katastroofipiirkonda enam kui 4500 inimest.

Viimati muudetud: 06.12.2017

