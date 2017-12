Tallinnas hakatakse isesõitvaid busse katsetama

06. detsember 2017

Projekti eesmärgiks on tuua linnade ühistranspordi võrkudesse pilootprojekti raames isesõitvad autonoomsed bussid, mis on mõeldud rohelise viimase miili kasutamiseks.

Tallinna abilinnapea Tõnis Mölderi sõnul toetab projekt Tallinna arengukava eesmärke ning toob kaasa teadmise ja pädevuse keskkonnasõbralike ning arukate autonoomsete ühistranspordilahenduste korraldamiseks. „Inspireeriv, ohutu ning energia- ja keskkonnasäästlik linnaruum on üks oluline siht, mille suunas Tallinn püüdleb ning usun, et projekt suurendab inimestes ka usaldust isesõitvate transpordivahendite suhtes, “ sõnas Mölder.

Tallinn, Helsingi ja Kongsberg kohustuvad projekti käigus testima autonoomseid isesõitvaid busse linna ühistranspordivõrgus 6-9 kuud.

Kogu projekti eelarve on 3 890 451,14 eurot, millest Tallinna linna eelarve on 382 000 eurot ja omaosalus sellest on 57 300 eurot. Iseliikvate sõidukitega loodetakse Vähendada linnades CO2 taset.

Projekti kestvus: 01.10.2017-01.09.2020.

Viimati muudetud: 06.12.2017

Jaga

|