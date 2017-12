ELi transpordiministrid tunnustasid Eesti tööd valdkonna väljakutsete lahendamisel

06. detsember 2017

Ministrid arutasid, kuidas tagada konkurentsivõimeline, kestlik ja õiglane maanteetranspordisektor üha rohkem ühenduvas ja liikuvas Euroopa Liidus. Olulisemad arutelukohad olid juhtidele rakenduvad lähetusnõuded, juhtide töö- ja puhkeajareeglid, maanteeveoturule ligipääs ning sektori konkurentsivõimet õõnestavate variettevõtete tegevuse tõkestamine.

„Eesti on eesistujana püüdnud lähendada liikmesriikide väga erinevaid nägemusi, kuidas tagada õiglane konkurents transpordisektoris nii, et kaotajaks ei jääks näiteks Euroopa ääreala väiksemate riikide veoettevõtjad,“ selgitas minister Simson. „Oleme olnud edukad mitmete küsimuste lahendamisel, kuid palju tööd on veel ees lähetatud töötajate ja kabotaažvedude teemadel. Usun, et Eesti senine töö eesistujana koos tänase aruteluga paneb aluse väga hea tulemuse saavutamiseks kogu Euroopale,“ lisas Simson.

Liikmesriikide seisukohad eesistuja ettepanekutele oli valdavalt toetavad. Eriti tunnustasid ministrid eesistujat edusammude eest renditud sõidukite kasutamise reguleerimise, väikeveokeid kasutavate ettevõtete Euroopa veoturule ligipääsu, digitaalse sõidumeeriku laialdasema kasutuselevõtu ning varifirmade vastu võitlemise põhimõtete kujundamise osas. Samuti toetas enamus eesistuja ettepanekuid juhtide töö- ja puhkeaja reeglite kohta.

Järgmise eesistujana võtab Bulgaaria ette liikmesriikide vahel kokkuleppele jõudmise.

Samuti kinnitasid transpordiministrid nõukogu seisukohad Euroopa Ühendamise Rahastu ja digitranspordi tulevikuvisiooni teemal.

Ministrid jätkavad täna poliitilise debatiga teekasutuse maksustamise põhimõtete üle. Arutluse all on nn Eurovinjeti direktiivi rakendamine tulevikus, mis peaks põhinema lähenemisel, et tasu kogutakse taristu kasutamisest ja keskkonna saastamisest lähtuvalt.

Õhtupoolikul arutavad transpordiministrid ka Euroopa lennundussektori konkurentsivõime küsimusi.

Viimati muudetud: 06.12.2017

