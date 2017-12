Telesaates „Horisont“ jäi mulle kõige enam kõlama Tartu Ülikooli ajakirjandusõppejõu PhD Maarja Lõhmuse intervjuu. (Ta on Eesti Akadeemilise Ajakirjandusseltsi juhatuse liige, kes on avaldanud arvukalt artikleid rahvusvahelistes väljaannetes ning õpetanud esinemisoskust; intervjueerimist – intervjuu andmise ja tegemise oskust; artiklite ja esinemistekstide kirjutamist; aktiivsete esitusvormide kasutamist; meedia kaudu avalikkuse mõjutamist ja suunamist; praktilise meedia juhtumipõhist analüüsi; artiklite, tekstide, raadio/telesaadete ja internetiportaalide analüüsimist (meediasemiootika); meedia ja kommunikatsiooni teooriaid.)

Konverentsil Rakveres pidas Maarja Lõhmus ettekande „Avalik Eesti: Kust tuleb Eesti ajakirjanduse tsensuur anno 2017 ja mille poolest see erineb ENSV-st?“. Esineja avalikustas muu hulgas, et ühes juhtivas päevalehes tsenseeris toimetaja tema artiklist välja kõige olulisema sõnumi.

Eesti Keele Instituudi poolt välja antud „Eesti keele seletav sõnaraamat“ defineerib, et tsensuur on „totalitaarriikides ametivõimude poolt teostatav tsenseerimine, takistamaks ebasoovitavate andmete v. ideede levikut“. USA nimekas kohtunik Potter Stewart on jõudnud järeldusele, et tsensuur peegeldab ühiskonna ebakindlust iseenda suhtes.