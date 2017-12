FBI memo Valgele Majale: kommunistide arvates oli JFK mõrva taga ultraparempoolne vandenõu (3. osa)

// USA Kommunistliku Partei ametikandjate reaktsioon president Kennedy mõrvamisele ja Warreni komisjoni poolt selle mõrva suhtes läbi viidud uurimisele järgis lähedalt Nõukogude Liidu parteiliini. 1963. aasta 4. detsembril ütles USA Kommunistliku Partei peasekretär Gus Hall ühele meie allikale, kes on meid varem varustanud usaldusväärse informatsiooniga, et see tapmine järgis mustrit, mis andis selgelt mõista, et seda ei saanud teha keegi muu kui "ultraparempoolsed" ja et Hall arvab, et Oswald tapeti "ultraparemtiiva" poolt selleks, et ennetada tema ütlusi. Hall andis meie allikale teada, et ta kavatseb võtta ühendust Nõukogude ametikandjatega, et välja selgitada, kas sovietid kavatsevad küsitleda Marina Oswaldi, ja kui nad seda teevad, siis kavatses ta lasta neil Marina käest küsida, kas Lee Harvey Oswaldil oli mingeid sidemeid "ultraparempoolsetega", mingeid suhteid Föderaalse Juurdlusbürooga või mingeid suhteid või kontakte Jack Rubyga.

Hall ütles meie allikale ühtlasi, et tema arvates on sovietid liiga lõdvalt lasknud "igasugustel tüüpidel Moskvas käia". Hall väljendas arvamust, et ajal kui Oswald käis Moskvas töötas ta Föderaalse Juurdlusbüroo heaks. Veel märkis Hall, et Oswald "võis olla ka peast põrunud".

Parempoolne vandenõu

USA Kommunistliku Partei seisukoht Warreni komisjoni raporti suhtes toodi selgelt välja Idaranniku kommunistliku ajalehe "The Worker" numbris 1964. aasta 11. oktoobril. Artiklis pealkirjaga "Warreni raport heidab kõrvale ultraparempoolse vandenõu" öeldakse, et Warreni raport annab suhteliselt vähe ruumi komisjonini jõudnud materjalile, millest paistab, et asja taga oli "parempoolne vandenõu" ning Oswald oli "vasakpoolseks võõbatud" tööriist selliste jõudude või valitsusagentuuri käes. Artiklis öeldakse veel, et isegi see vähene materjal, mille Warreni komisjon on pannud raportisse edeneva parempoolse vandenõu kohta, on oluline lisandus ja loob aluse edasisele uurimisele.

Pole saadud mingit infot, millest nähtuks, et mõni kommunistide nn. "eraldunud rühmitustest", nagu Progressiivne Tööerakond, Sotsialistlik Tööliste Partei või Tööliste Maailma Partei on kavandanud või läbi viinud mingisugust koordineeritud tegevust Warreni komisjoni diskrediteerimiseks või ründamiseks. Aeg-ajalt on nende organisatsioonide ametlikud väljaanded sisaldanud üksikuid artikleid, mis on olnud kriitilised Warreni komisjoni suhtes. Näiteks, Progressiivse Tööerakonna ametlik väljaanne "Progressive Labor" avaldas 1963. aasta 27. novembril spetsiaalse lisa, mis sisaldas artiklit, kus üritati tõstatada kahtlusi, kas president Kennedy tappis tegelikult Lee Harvey Oswald. Artiklis püüti teha ühtlasi selgeks, et Oswald oli tõenäoliselt "süüdi lavastatud". Sama ajakirja 1964. aasta detsembrikuu number sisaldas artiklit, milles üritati teha samuti selgeks, et Oswald oli "süüdi lavastatud" ning et Warreni komisjon ei viinud läbi selle mõrva põhjalikku uurimist.

Salapära jääb

Nõukogude ajakirjandus on pärast president Kennedy mõrvamist avaldanud aeg-ajalt artikleid, milles rünnatakse Warreni komisjoni järeldusi. Kohe pärast Warreni komisjoni raporti avaldamist 1964. aasta 24. septembril avaldas Nõukogude ajaleht "Pravda" 1964. aasta 28. septembri numbris artikli, milles võeti kokku Warreni komisjoni järeldused. Selles artiklis märkis Nõukogude autor, et Warreni komisjoni raport ei hajutanud kõiki kahtlusi ja kahtlustusi seoses "sajandi kuriteoga". Artiklis märgiti veel, et "kõik salapärane ei ole saanud avalikuks", ning toodi välja, et Warreni komisjoni töö alguses kuulutas mister Warren, et mõningaid president Kennedy tapmisega seotud fakte ei pruugita selle põlvkonna eluea jooksul avalikustada.

Nõukogude ajalehe "Izvestija" 1965. aasta 21. septembri numbris ilmunud artiklis Nõukogude reporter V. Zorin kritiseeris Warreni komisjoni juurdlust ning Warreni komisjoni järeldusi. Autor võttis ühtlasi kokku rea väiteid USA ja Euroopa autoritelt, kes on kirjutanud Warreni komisjoni raporti suhtes kriitilisi raamatuid, ja jõudis järeldusele, et tapmine Dallases pakub mitmeid keerdküsimusi ning et mõistatus jääb mõistatuseks.

1966. aasta septembris avaldas Nõukogude väljaanne "New Times" katkeid USA ajakirjandusprofessori Richard Popkini raamatuülevaadetest.

Väljatoodud ülevaadete hulgas olid professor Popkini arvamused Harold Weisbergi raamatust "Whitewash" ja Edward J. Epsteini raamatust "Inquest". Nõukogude väljaanne toob välja, et professor Popkini järeldus oli, et Kennedy mõrvamine oli hoolikalt kavandatud vandenõu tulemus, millega olid seotud mõjuvõimsad ringkonnad.

ANDRES LAIAPEA

[fotoallkiri] LEE HARVEY OSWALD. USA kommunistide juht Gus Hall (sünninimega Arvo Kustaa Halberg; tema vanemad olid Soomest pärit immigrandid) arvas, et president Kennedy tapja võis olla peast põrunud.

Viimati muudetud: 06.12.2017

ANDRES LAIAPEA, 06. detsember 2017