Uus erakond muutuks mugavusparteiks

Valitsuse ja Riigikogu tasandil on uus reaalsus omaks võetud ning Toompeal jääb tühjade sõnade tegemine ja vaenlase otsimine üha harvemaks. Kahjuks vallandab iga positiivne areng ka vastujõu, mis väljendus Tallinnas, nii enne kohalikke valimisi kui ka selle järgselt, mõnede IRL-i ja Sotsiaaldemokraatliku Erakonna kraaklejate vallandatud sõnasõjas. Ent see on vaid ajutine tagasilöök. Usun, et parlamendierakondade kontorites enam pikalt ei sallita ebaõnnestunud kommunaalpoliitikute sooloesinemisi – neid veendakse erakonna pealiini järgima.