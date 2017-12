100-aastane Soome tahab lõpetada üldise kellakeeramise

Soome parlament asus kellakeeramise-vastast rahvaalgatust üksmeelselt toetama, aga sellega edasi minna ei saa, sest seda reguleerib Euroopa Liidu vastav direktiiv. Seoses kellakeeramisega meenutati, et Soome on olnud varem ise üks kellakeeramise pooldajaid. Samas märgitakse, et nüüd on õige aeg tehtud vead parandada. „See on rahvaalgatus, mille Eduskunta heaks kiidab. Kogu Eduskunta on samal seisukohal. Sellest on tulemas ajalukku jääv rahvaalgatus,” kinnitas parlamendi transpordikomisjoni esimees Ari Jalonen.