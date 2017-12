Soome 100 – vennaliku tervitusega!

20. sajandi ajaloos viidi meid taas eri teedele, kui N. Liit võttis ülemvõimu Eestis, aga Soome suutis kahes sõjas säilitada vähemasti formaalse iseseisvuse. Hoolimata mõlema rahva pikast poliitilisest eraldatusest said põhjaeestlased 20. sajandil osa Soome elust TV vahendusel, mis suuresti kirgastas seda halli argipäeva, milles ise elasime.

Soome ja Eesti saatus keskajalgi olid üsna sarnased, kui mõlemad paganlikud rahvad võõra võimu jõul ristiusustati. Ristiretki tehti Taanist Soome 13. sajandist, Rootsi võimu ajal jätkus ristiusustamine. Alles trükikunsti kasutuselevõtt on toonud alates 15.–16. sajandist suuremat selgust ajaloo keerdkäikudesse. Eelneva aja kohta võime otsustada peamiselt arheoloogiliste leidude ja rahvapärimuse põhjal.

Siiski võib öelda, et alates 13. sajandist kuni aastani 1809 oli Soome Rootsi võimu all, mis põhjendab ka rootsi keele levikut ja endiselt teise riigikeele staatust. Aastaid 1397–1523 kutsutakse Soomes Kalmari uniooni ajaks. Kalmari uniooni lõppaastad olid vägivaldsed sisemise võimuvõitluse tõttu. Halvenesid suhted ka Novgorodiga, mis viis 15.–16. sajandil ka otseste sõdadeni. 1523. aastal kuningaks valitud Gustav I Wasa tõstis selle suguvõsa Rootsis ja ka Soomes võimule. Ent jätkusid sõjad Venemaaga, mis mõjutasid rängalt ka Soomet.

Talurahvarahutused, millest tuntuim oli Nuijasota, muutis elu Soomes üsna pingeliseks. Kuni 1617 algas niinimetatud suurriigi-aeg. Gustav II Adolfi võimu ajal jagati Soome läänideks (maakondadeks), Turu linna asutati kuninglik õuekohus ja esimene Soome ülikool Turu Akadeemia. Rootsi võim aga nõrgenes, eriti kaotuse tõttu Venemaale Põhjasõjas, ning selle tulemusena Venemaa vallutas Soome ala, vaid Pohjanmaa püsis aastani 1721 niinimetatud „isoviha“ (suure viha) ajal eraldiseisvana. Samast aastast võime rääkida ka Soome ja Eesti ühisest saatusest Venemaa võimu all. Ent võitlemaks Rootsi mõju vastu andis Venemaa Soomele peagi piiratud autonoomia. Tekkis Soome suurvürstiriik keiser Aleksander I kui Soome suurvürsti juhtimisel. Helsingi peakiriku ees, Senati väljakul on ausammas sellele Vene keisrile.

Soomes arenes kohalik parlamentaarne otsustusõigus moodustatud Senati kaudu, kasutusele võeti oma raha – mark. Ent 1905. aasta revolutsioonilised sündmused Venemaal tegid lõpu ka Soome autonoomiale. Teatavasti oli ka Eesti iseseisvuslastel tol perioodil ideid ühisriigi moodustamisest Soomega, kuid nii siis kui ka hiljem ei leidnud need Soomes piisavat toetust.

Kõik muutus 1917. aastal, kui märtsikuise manifesti järel hakkas Soome reaalselt liikuma iseseisvuse poole. Täna 100 aastat tagasi, 6. detsembril 1917 andis Soome parlament iseseisvusdeklaratsiooni, mille järel Lenini juhitav Nõukogude Venemaa rahvakomissaride nõukogu tunnustas 31. detsembril 1917 Soome riigi iseseisvust. Paraku käivitus jaanuaris 1918 lühike, kuid küllaltki verine kodusõda, milles rahvusmeelsed ja bolševikud võitlesid võimu pärast. Teatavasti Soomest tulid toona vabatahtlikud toetama Vabadussõjas ka Eestit. Rahu Venemaaga sõlmiti Tartus 14. oktoobril 1920 ehk 9 kuud hiljem kui see õnnestus Eestil.