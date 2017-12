Eesti teeb Aafrikaga koostööd e-valitsemise alal

„Mitmetel Aafrika riikidel on sarnaselt Eestile eeldused areneda edukaks e-riigiks,“ ütles Ratas. Peaminister selgitas, et Aafrika riigid on alustanud samuti kui Eesti e-riigi ülesehitamist suuresti nullist, omamata aastakümneid sisse töötatud keerulisi jäiku süsteeme, mis vajavad põhjalikku muutmist. „Mul on väga hea meel, et Aafrika riikidel on konkreetsed huvid näiteks e-kabineti, e-tervise ja laiemalt x-tee vastu. Eesti pakub eelkõige oma kogemust e-riigi ehitamisel, mis on olnud meile oluliseks arengutõukeks,“ märkis peaminister.

Aafrika Liidu riigid soovivad asutada Eesti E-riigi Akadeemiale sarnanevaid nõustamis- ja mõttekeskusi ning Eesti ettevõtjatel ja e-riigi arendajatel on väga palju koostöövõimalusi. Peaminister selgitas, et naabrite omavahel haakuvad e-valitsemise süsteemid toetavad kaubavahetuse suurenemist ja parandavad ligipääsu riiklikele teenustele, samuti aitavad luua uusi töökohti eelkõige noortele ning saada paremat ülevaadet rändest.

Võimalused noortele

Juhatades sisse tippkohtumise arutelu, kuidas luua majanduslikke võimalusi noortele, märkis Ratas, et määrav on toetada investeeringuid digimajandusse ja teistesse majandusharudesse, mis paeluvad noori ning tagavad neile töökohad. „Kõige enam võimalusi selleks pakub eraettevõtlus, eelkõige väikese ja keskmise suurusega ettevõtted. Oluline on leida võimalusi nende loomise toetamiseks, seda nii Aafrikas kui ka Euroopas,” sõnas ta.

Euroopa Liit ja Aafrika Liit ehk 83 riiki jõudsid kahepäevasel noortele paremate võimaluste loomisele keskendunud tippkohtumisel ühisavalduseni viiel teemal: majanduskasv, investeeringud ja oskused; rahu ja turvalisus; ränne ja liikuvus; valitsemine; kliimamuutused ja loodusvarad.

„Mul on hea meel, et Euroopa Liidul, Aafrika Liidul ja ÜRO-l on nüüd plaan, kuidas üheskoos võidelda inimkaubitsejatega ja aidata Liibüa põgenikel tagasi koju pöörduda. Lisaks jõudsime kokkuleppele ühisavalduses ehk põhimõtetes, millest lähtume järgmise tippkohtumiseni, kus loodetavasti saame läbi rääkida juba konkreetsetest projektidest. Aafrika vajab Euroopat, kuid me ei tohiks unustada, et ka Euroopa vajab Aafrikat,“ selgitas peaminister.

Aafrika Liidu toetus

Eesti valitsusjuht kohtus tippkohtumise ajal ka enam kui 40 Aafrika riigi esindajaga, et rääkida Eesti kandideerimisest ÜRO Julgeolekunõukogu mittealaliseks liikmeks.

„Aafrika riigid on väga hästi kursis Eesti e-valitsemise ja digiühiskonnaga. Nad soovivad Eesti kogemustest õppida ja sõlmida kontakte nii riikide vahel kui ka Eesti ettevõtjatega. Riigijuhid mõistavad samas, et areng ja majanduskasv algavad inimestest ja haridusest, uute töökohtade loomisest. Loodan, et saame siingi kogemusi jagada ja koostööd teha,“ ütles peaminister.

Aafrika Liit on 54 riigist koosnev organisatsioon, mis asutati 2001. aastal Aafrika Majandusühenduse ja Aafrika Ühtsuse Organisatsiooni õigusjärgse järeltulijana. Liidu eesmärgiks on tagada Aafrikas demokraatia, inimõigused ja jätkusuutlik majandus ning integreerida Aafrika riike majanduslikult ja poliitiliselt. Integratsiooni tulemuste seas näeb Aafrika Liit muu hulgas ühtset valuutat ning ühtseid kaitsejõude ja riiklikke institutsioone.

Igal aastal korraldavad Euroopa Liit ja Aafrika Liit tippkohtumise ühiste probleemide arutamiseks.

AIVAR JARNE,

Kesknädal

Eesti valitsusjuht on vedamas Euroopa Liidu ja Aafrika Liidu tippkohtumist Elevandiluurannikul Abidjanis.

Peaminister Jüri Ratas kohtumas Aafrika Liidu komisjoni esimehe Moussa Faki Mahamatfromiga.

Viimati muudetud: 06.12.2017

AIVAR JARNE, 06. detsember 2017