Külas olles käitu viisakalt!

Venemaal majanduskurjategijaks kuulutatud ning slavismi ja õigeusu mõistes krišnaiitide ekstremismi propageerija tuli 2014. aastal Eestisse pagulaseks. Võeti lahkesti vastu. Olgugi et Venemaa Tomski rajoonikohus mõistis ta süüdi võõra raha omastamises ligi 100 000 rubla ulatuses, milleks oli kasutanud oma teenistuslikku positsiooni.

Huvitav, et nõnda alustas oma kirjutisi ka Andrei Kuzitškin. Venemaa sai neis oma osa ning eriti täpselt ja üksikasjalikult kirjeldas ta FSB tegevust ja arusaamasid nii omal maal kui ka võõrsil. Tark mees – nagu oleks ise agent olnud. Aga eks pikk elu annab ka kogemused. Kirjutas ennast tutvustades, et valdab eesti keelt, kuid ikkagi oli tema kolumnide all teade „Vene keelest eesti keelde ümber pannud Marek Laane”.