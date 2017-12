Omavalitsuskogu infopäevad pakuvad omavalitsusjuhtidele kohtumist üle Eesti

Maavalitsuste tegevus lõpetatakse alates 1. jaanuarist 2018 ning kohalikud ülesanded antakse üle omavalitsustele ning riiklikud ülesanded ministeeriumidele ja olemasolevatele ametitele. Kohalike omavalitsuste tulubaas kasvab 2018. aastal 30 miljoni euro võrra. Samuti on otsustatud suurendada kohalike omavalitsuste finantsautonoomiat ja anda neile koos rahastusega uusi ülesandeid. Eesmärk on suurendada omavalitsuste otsustusõigust ja vastutust kohaliku elu korraldamisel, et omavalitsused saaksid terviklikumalt planeerida piirkonna arengut ja pakkuda elanikele paremaid avalikke teenuseid.

Toimunud infopäev näitas, et selliste kohtumiste korraldamine on vajalik, sest huvi nende vastu on suur. Mul on hea meel, et meie erakonnas on üle Eesti väga palju kogenud ning omavalitsuste tegevust põhjalikult tundvaid inimesi, kelle osalusel oleme oma ideede elluviimisel kindlasti edukad.